Дарницький та Дніпровський райони частково переходять на дистанційне навчання: деталі

Внаслідок обстрілів відсутнє теплопостачання у 153 будівлях закладів освіти столиці

Близько 45% закладів освіти у Дарницькому та Дніпровському районах Києва залишилися без опалення через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. На час відновлювальних робіт навчання в них переведено в дистанційний формат. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком».

Причини відсутності тепла та терміни відновлення

Головною причиною стали суттєві ураження Дарницької ТЕЦ-4. За попередніми прогнозами, на відновлення системи теплопостачання знадобиться щонайменше два місяці, за умови, що не буде нових обстрілів. З огляду на ці обставини та на період відновлення теплопостачання навчання в таких закладах освіти організовано в дистанційній формі. У решті закладів цих двох районів освітній процес відбувається очно.

Мондріївський зауважив, що ключовою умовою для дистанційного навчання є стабільне електропостачання, тож влада розраховує на максимально лояльні графіки подачі електроенергії від ДТЕК для будинків і закладів освіти в цих мікрорайонах.

Пошук варіантів для повернення до очного навчання

Паралельно Департамент освіти і науки готує кілька варіантів якнайшвидшого повернення учнів до очного навчання. Один із них – тимчасове навчання учнів початкових класів у найближчих школах, які мають належні умови. Окремо розглядається питання організації роботи дитячих садків у цих районах.

Фахівці аналізують можливі формати, зокрема раціональне об’єднання кількох садочків в одному приміщенні як опорних закладів для громади. Наголошується, що всі ці рішення наразі перебувають на стадії підготовки.

Столична влада зазначає, що рішення щодо формату навчання будуть ухвалюватися індивідуально для кожного закладу освіти з урахуванням фактичної наявності тепла та можливості створити належні умови перебування дітей і працівників. Про всі подальші зміни в організації освітнього процесу батьків і педагогів оперативно інформуватимуть адміністрації закладів освіти та районні управління освіти.

Загальна ситуація з освітньою інфраструктурою Києва

Загалом унаслідок січневих ракетних обстрілів і пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури відсутнє теплопостачання у 153 будівлях закладів освіти столиці, що становить близько 15% від загальної кількості. Водночас стабільна ситуація із забезпеченням опалення зберігається в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок ворожих атак у столиці було пошкоджено 260 закладів освіти.

Нагадаємо, у Києві фахівці дослідили наслідки удару по Дарницькій теплоелектроцентралі під час атаки 3 лютого. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів. Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню. За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження.

Міська влада оприлюднила перелік будинків, у яких теплопостачання наразі неможливо відновити до ремонту ТЕЦ. У зв’язку з відсутністю тепла місто розгорнуло додаткові пункти обігріву у школах мікрорайонів.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною. За його словами, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.