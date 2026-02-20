Головна Країна Події в Україні
Британський ексдепутат вступив до лав бригади «Азов»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Джек Лопресті/Х

Колишній британський депутат і ексзаступник голови Консервативної партії Джек Лопресті приєднався до «Азову» 

Колишній заступник голови Консервативної партії Великої Британії та ексчлен оборонного комітету парламенту Джек Лопресті приєднався до 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Про це політик повідомив на своїй сторінці у соцмережі X, наголосивши, що для нього є великою честю служити в підрозділі, який став світовим символом незламності. Про це пише «Главком».

Лопресті переконаний, що війна в Україні – це не лише локальний конфлікт, а битва за безпеку всієї Європи та демократичні цінності.

Джек Лопресті неодноразово відвідував Україну з початку повномасштабного вторгнення та був послідовним прихильником надання Києву військової допомоги. Раніше в інтерв'ю він пояснював, що долучився до українських структур ще на початку 2025 року. Тоді він наголошував, що не служив у піхоті, а його роль полягала у комунікації з іноземними політиками, дипломатами та військовими, а також у сприянні міжнародній підтримці України завдяки власному досвіду та зв'язкам.

Наразі, після вступу до складу «Азову», офіційно не уточнюється, які саме функції Лопресті виконуватиме у підрозділі.

фото: Джек Лопресті/Х

Раніше стало відомо, що інформація про нібито захоплення російськими окупантами Родинського на Донеччині не відповідає дійсності. Бійці 14-ї бригади оперативного призначення «Червона Калина» першого корпусу Нацгвардії «Азов» утримують населений пункт. 

«Родинське під контролем Сил оборони. Сили оборони України утримують населений пункт Родинське, попри брехливі заяви окупантів. Військові РФ, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово», – йдеться в повідомленні.

До слова, у 2025 році бойові дії в Україні не призвели до кардинальних змін на фронті, однак супроводжувалися поступовим просуванням російських військ. Українські захисники продовжують утримувати ключові позиції та завдають противнику відчутних втрат.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що у 2025 році російські окупаційні війська взяли під контроль близько 4,7 тис. кв. км території України, що становить приблизно 0,78% від загальної площі держави. Це більше, ніж у 2024 році, коли, за оцінками проєкту DeepState, Україна втратила контроль над понад 3,6 тис. кв. км.

