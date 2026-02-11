Асоціація прифронтових міст та громад співпрацюватиме з Асоціацією органів місцевого самоврядування Литви

«Цим меморандумом ми закладаємо довгострокове партнерство між прифронтовими громадами України та муніципалітетами Литви»

Українські прифронтові громади та муніципалітети Литви спільно працюватимуть над європейською інтеграцією на муніципальному рівні та координуватимуть програму відновлення громад.

Відповідний Меморандум про співпрацю сьогодні, 11 лютого, підписали очільник АПМГ, Харківський міський голова Ігор Терехов та мер муніципалітету Плунге, Президент Асоціації органів місцевого самоврядування Литви Аудрюс Клішоніс. Підписання відбулося в присутності Посла України в Литовській Республіці Ольги Нікітченко.

Під час зустрічі сторони обговорили вже наявну співпрацю в різних галузях, а також окреслили напрямки майбутнього партнерства, зокрема щодо євроінтеграції українських громад і післявоєнного відновлення.

Ігор Терехов подякував муніципалітетам Литви за постійну підтримку України. Зокрема, він наголосив на своєчасності наданої допомоги у вигляді обігрівачів і генераторів з боку литовської асоціації на тлі російського енергетичного терору.

«Цим меморандумом ми закладаємо довгострокове партнерство між прифронтовими громадами України та муніципалітетами Литви. Ми готові працювати над європейською інтеграцією на муніципальному рівні, координувати програму відновлення наших громад. Для нас надзвичайно важлива співпраця з литовськими муніципалітетами в таких галузях, як відновлення інфраструктури, енергетична стійкість, модернізація міських сервісів, післявоєнний розвиток. Крім того, ми готові ділитися своїм досвідом зі зміцнення стійкості та забезпечення життєдіяльності громад у кризових умовах», – підкреслив Ігор Терехов.

Своєю чергою Президент Асоціації органів місцевого самоврядування Литви Аудрюс Клішоніс висловив солідарність з усіма українськими містами і наголосив на готовності подальшої всебічної співпраці.

«Ми всіма силами намагаємося допомогти Україні в тій біді, з якою вона зіткнулася. Ми підтримуємо вас у боротьбі та чітко розуміємо, що агресору не можна дати жодного шансу. Крім того, український досвід, здобутий у такій кризовій ситуації, буде корисний для всіх європейських муніципалітетів», – наголосив Аудрюс Клішоніс.

Асоціація прифронтових міст та громад висловлює вдячність муніципалітетам Литви за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення, а також Послу України у Литовській Республіці Ользі Нікітченко за всебічний розвиток українсько – литовського партнерства, зокрема, допомогу у налагодженні співпраці між асоціаціями та громадами.