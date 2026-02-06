Зниження шлюбного віку до 14 років не буде – Стефанчук

Влада розглядає можливість надання права на шлюб особі14 років, у разі вагітності або народження нею дитини

Рада вилучила норму про шлюб з 14 років із законопроєкту через неоднозначну реакцію суспільства

Із законопроєкту Верховної Ради вилучено пропозицію про надання права на шлюб 14-річній особі через вагітність, чи народження дитини. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає «Главком».

Спікер Верховної Ради заявив, що робоча група врахувала настрої українців щодо пропозиції шлюбу у 14 років та вилучила цю норму з законопроєкту. «Цієї норми у проєкті не буде. Ми не можемо ставити інші 1949 статей великого й фундаментального законопроєкт у залежність від сприйняття або несприйняття положень однієї статті. Дякую всім за небайдужість та дискусію», – повідомив голова ВР.

Водночас Руслан Стефанчук зауважив, що запропонована норма діяла б виключно з урахуванням «найкращих інтересів дитини». Та щоб захистити права новонародженої дитини, а не спонукати укладали шлюб з 14 років. Також Стефанчук наголосив на тому, що це рішення могло бути прийнятим лише за рішенням суду.

«Аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сімʼї, а не залишитися без батька чи матері. Юридичні аргументи тут – однозначні», – написав Руслан Стефанчук.

До слова Ігор Фріс заявив, що до 2012 року у Сімейному кодексі України була зазначена стаття 23, відповідно якої особа 14-років мають право на шлюб за рішенням суду та за умови, якщо це відповідає її інтересам. «Це вже було в сімейній історії України», – стверджує депутат.

Також нардеп зазначив, що за цією статтею було зазначено й те, що право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. Це відповідає чинному законодавству України.

Свої слова Ігор Фріс підтвердив скриншотом з сайту Верховної Ради України. «За заявою особи, яка досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам», – йдеться у статті.

Напередодні Ігор Фріс, пояснив за яких умов 14-річна дівчина може мати право на шлюб. Тоді депутат зауважив, що такий закон вже був в українському законодавстві.

За його словами, норми, які надавали особам 14-річного віку право вступати в шлюб, діяли в Україні ще з 2004 по 2012 роки. Однак за рішенням експрезидента-втікача Віктора Януковича, його вилучили із Сімейного кодексу.

Також повідомлялося, що в Україні розглядають можливість законних шлюбів з 14 років. Про це йдеться у новому законопроєкті Верховної Ради Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного) № 14394. У новому законопроєкті Ради йдеться про те, влада розглядає можливість надання права на шлюб особі 14 років, у разі вагітності або народження нею дитини. Крім цього, у законопроєкті Верховної Ради №14394 є ще низка цікавих нововведень.