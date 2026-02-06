Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зниження шлюбного віку до 14 років не буде – Стефанчук

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Зниження шлюбного віку до 14 років не буде – Стефанчук
Влада розглядає можливість надання права на шлюб особі14 років, у разі вагітності або народження нею дитини
фото з відкритих джерел

Рада вилучила норму про шлюб з 14 років із законопроєкту через неоднозначну реакцію суспільства

Із законопроєкту Верховної Ради вилучено пропозицію про надання права на шлюб 14-річній особі через вагітність, чи народження дитини. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає «Главком».

Спікер Верховної Ради заявив, що робоча група врахувала настрої українців щодо пропозиції шлюбу у 14 років та вилучила цю норму з законопроєкту. «Цієї норми у проєкті не буде. Ми не можемо ставити інші 1949 статей великого й фундаментального законопроєкт у залежність від сприйняття або несприйняття положень однієї статті. Дякую всім за небайдужість та дискусію», – повідомив голова ВР.

Водночас Руслан Стефанчук зауважив, що запропонована норма діяла б виключно з урахуванням «найкращих інтересів дитини». Та щоб захистити права новонародженої дитини, а не спонукати укладали шлюб з 14 років. Також Стефанчук наголосив на тому, що це рішення могло бути прийнятим лише за рішенням суду.

«Аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сімʼї, а не залишитися без батька чи матері. Юридичні аргументи тут – однозначні», – написав Руслан Стефанчук.

До слова Ігор Фріс заявив, що до 2012 року у Сімейному кодексі України була зазначена стаття 23, відповідно якої особа 14-років мають право на шлюб за рішенням суду та за умови, якщо це відповідає її інтересам. «Це вже було в сімейній історії України», – стверджує депутат.

Свої слова Ігор Фріс підтвердив скриншотом з сайту Верховної Ради України
Свої слова Ігор Фріс підтвердив скриншотом з сайту Верховної Ради України
фото: скриншот Facebook/Ігор Фріс

Також нардеп зазначив, що за цією статтею було зазначено й те, що право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. Це відповідає чинному законодавству України.

Свої слова Ігор Фріс підтвердив скриншотом з сайту Верховної Ради України. «За заявою особи, яка досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам», – йдеться у статті.

Свої слова Ігор Фріс підтвердив скриншотом з сайту Верховної Ради України.
Свої слова Ігор Фріс підтвердив скриншотом з сайту Верховної Ради України.
фото: скриншот Facebook/Ігор Фріс

Напередодні Ігор Фріс, пояснив за яких умов 14-річна дівчина може мати право на шлюб. Тоді депутат зауважив, що такий закон вже був в українському законодавстві.

За його словами, норми, які надавали особам 14-річного віку право вступати в шлюб, діяли в Україні ще з 2004 по 2012 роки. Однак за рішенням експрезидента-втікача Віктора Януковича, його вилучили із Сімейного кодексу.

Також повідомлялося, що в Україні розглядають можливість законних шлюбів з 14 років. Про це йдеться у новому законопроєкті Верховної Ради Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного) № 14394. У новому законопроєкті Ради йдеться про те, влада розглядає можливість надання права на шлюб особі 14 років, у разі вагітності або народження нею дитини. Крім цього, у законопроєкті Верховної Ради №14394 є ще низка цікавих нововведень.

Читайте також:

Теги: шлюб одруження депутат закон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Члени робочої групи вважають, що майбутній виборчий процес має бути беззаперечно легітимним
Чи можливо провести демократичні вибори під час війни? Розʼяснення конституціоналістів
8 сiчня, 17:07
НАБУ: Голову парламентської фракції викрили на пропозиції хабарів депутатам
НАБУ: Голову парламентської фракції викрили на пропозиції хабарів депутатам
13 сiчня, 23:01
З посади міністра оборони України було звільнено Дениса Шмигаля
Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони
13 сiчня, 14:06
Кількість чоловіків старше 25 років у системі освіти за роки війни зросла у 8,5 разів
Верховна Рада готує закон про скасування відстрочки для вступників віком понад 25 років
10 сiчня, 22:14
Власник Telegram-каналу «Джокер» заявив, що ухвалив рішення не йти до парламенту
Роман Кравець, якого ЦВК визнала нардепом, відмовився від мандата
19 сiчня, 18:23
У 2019 році політик невдало балотувався до Верховної Ради
ЦВК визнала Сергія Карабуту народним депутатом
23 сiчня, 16:50
Витрати на бронювання піарника Зеленського Петрова покриваються з держбюджету
Заброньований як працівник цвинтаря. Нардеп Железняк розкрив секрет скандального медійника Петрова
12 сiчня, 16:35
Дані про необґрунтовані активи спливли під час кримінального провадження за фактом тяжкого злочину у сфері охорони навколишнього середовища
На Київщині депутат не зміг пояснити походження двох автівок та 10 ділянок землі
13 сiчня, 11:30
Олександр Кабанов помер у віці 52 років
У Києві відбулося прощання з нардепом Олександром Кабановим
17 сiчня, 19:33

Суспільство

Зниження шлюбного віку до 14 років не буде – Стефанчук
Зниження шлюбного віку до 14 років не буде – Стефанчук
Сирський: У стрілецькому бою наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником
Сирський: У стрілецькому бою наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником
«Усі перини наді мною». Письменниця Ірина Цілик розповіла, як рятується від холоду
«Усі перини наді мною». Письменниця Ірина Цілик розповіла, як рятується від холоду
Втрата Сіверська. Сирський назвав винних
Втрата Сіверська. Сирський назвав винних
Радник міністра оборони Флеш прокоментував проблему з відключеннями Starlink на фронті
Радник міністра оборони Флеш прокоментував проблему з відключеннями Starlink на фронті
У деяких областях 6 лютого 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У деяких областях 6 лютого 2025 року запроваджено аварійні відключення світла

Новини

Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua