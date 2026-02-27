АРМАгедон триває: хто може очолити скандальне Агентство з управління арештованими активами

За посаду голови АРМА змагаються чиновники, юристи, банкіри та вихідці з самого агентства

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) знову змінює керівництво. Після відставки скандальної очільниці Олени Думи держава оголосила кадровий конкурс. Нині триває відбір серед охочих очолити орган, який нині управляє арештованими активами майже на 200 млрд грн. Йдеться про майно, що мало б працювати на бюджет, але роками залишається переважно у «замороженому» стані.

У жовтні 2025 року Кабінет міністрів запустив процес, сформувавши комісію з відбору голови АРМА. До її складу увійшли шестеро експертів: троє представників уряду та троє міжнародних делегатів.

Бажання очолити «грошовите» агентство виявили 20 кандидатів, однак власне до конкурсу дійшли лише 15.

«Главком» розібрався, хто саме претендує на крісло керівника АРМА, та в кого є реальні шанси.

Згідно зі звітом т.в.о. голови АРМА, станом на початок 2026 року Реєстр арештованих активів містив 102 тис. записів. Проте значна частина цього обсягу припадає на дрібні побутові предмети («ложечки-вилочки») з об’єкта «Межигір’я». Реальний ресурс, переданий в управління, Агентство оцінює у 44 815 об’єктів. Половину цього обсягу (22,3 тис. од.) складає транспорт та техніка, де основна частина – залізничні вагони. Нерухомість та земельні ділянки складають 15% (6,8 тис. од.), а фінансові активи та корпоративні права – близько 2,8 тис. одиниць.

Кандидатка від Мінекономіки

З серпня 2025 року Ярослава Максименко тимчасово очолює АРМА фото: EBA

Кандидаткою від влади себе сміливо може назвати теперішня тимчасова виконувачка обов’язків голови АРМА Ярослава Максименко. Вона зайшла в Агентство у серпні 2025-го. Перед тим очолювала департамент політики власності та санкцій міністерства економіки, на чолі якого тоді була нинішня прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Та є в біографії пані Максименко епізоди, які потребують глибшого аналізу. Наприклад, вона досі декларує корпоративні права у ТОВ «Кримпроект-сервіс», зареєстрованому на півострові ще до його анексії. Формально йдеться про компанію, створену у 2011 році. Водночас у відкритих реєстрах підприємство тривалий час залишалося активним і лише у 2020-му припинило діяльність. Із 2012 року цю фірму очолював Євген Максименко, ймовірно родич т. в.о. голови АРМА.

Ще один важливий етап біографії кандидатки пов’язаний із Фондом державного майна. За даними з відкритих джерел, Максименко працювала радницею з корпоративних питань тодішнього голови ФДМУ Дмитра Сенниченка, який утік за кордон, і тепер підозрюється у відмиванні коштів. Згодом радниця увійшла до наглядової ради Одеського припортового заводу, а пізніше виконувала управлінські функції в Об’єднаній гірничо-хімічній компанії. Обидва підприємства фігурували у гучних кримінальних провадженнях НАБУ та САП. Водночас жодних процесуальних претензій до самої Максименко правоохоронці не висували.

Якщо ознайомитися з доходами пані Максименко, то у 2025 році вона за 6,1 млн грн придбала квартиру в Києві площею 115,7 кв. м. Солідну покупку житла було здійснено у день продажі іншої нерухомості, на якій посадовиця заробила 6,3 млн грн (імовірно продала стару столичну квартиру).

Також у власності кандидатки – Infiniti QX60, 2014 року випуску.

За підсумками 2024 року Максименко отримала понад 1 млн грн заробітної плати. Її чоловік Віталій задекларував дохід у розмірі 1,8 млн грн.

Із заощаджень Максименко має $25 тис. готівкою та понад 100 тис. грн на банківських рахунках.

За даними обізнаного джерела «Главкома», ще нещодавно Максименко була впевнена у своїй перемозі на конкурсі майже на всі 100%. Проте зараз її шанси оцінюються як 50 на 50. Причина – поява іншого фаворита.

Головний фаворит Банкової

Віктор Дубовик є представником від Офісу президента фото з відкритих джерел

Головний опонент Максименко – Віктор Дубовик, який нині очолює директорат з питань правової політики Офісу президента. До роботи на Банковій він керував Офісом протидії рейдерству Міністерства юстиції. У 2023 році вже претендував на посаду голови АРМА, а у 2025 році брав участь у конкурсі на очільника Бюро економічної безпеки. Якраз тоді журналісти зібрали цікаві факти про Дубовика.

Раніше кандидат працював у приватному секторі – був партнером юридичної компанії «Волхв», яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо рейдерства та шахрайства в Одесі. Йшлося про незаконне заволодіння підвальним приміщенням площею 40,5 кв. м. За матеріалами Приморського райсуду м. Одеси, об’єкт був відчужений на користь юрфірми «Волхв» через шахрайську схему з використанням підроблених документів та неправдивих свідчень. Згодом компанія, наштовхнувшись на опір мешканців будинку, перепродала це приміщення третій особі.

На момент цих подій Дубовик перебував у статусі партнера юркомпанії. Парадокс ситуації у тому, що вже згодом він очолив у Мін’юсті структуру, яка мала протидіяти рейдерству.

Під час Революції гідності Дубовик працював радником тодішнього віцепрем’єра Сергія Арбузова, який зараз перебуває під санкціями.

Також медіа писали про родинні зв’язки посадовця. Зокрема, батько Дубовика свого часу обіймав посаду першого заступника міністра внутрішніх справ при Віталії Захарченку і нині має російський паспорт. Сам кандидат раніше заявляв, що не підтримує контактів із батьком понад 15 років і не володіє інформацією про його громадянство.

Майновий блок декларацій теж містить деталі, які раніше викликали питання у ЗМІ. Йдеться про земельні ділянки та дачні будинки під Києвом. Сам Дубовик пояснював появу нерухомості у декларації укладенням договору про поділ майна після розлучення.

За декларацією за 2024 рік, посадовець мав два джерела доходів (зарплати):

860 тис. грн – у Державному управлінні справами;

417,6 тис. грн – у Міністерстві юстиції.

Натомість дружина кандидата заробила 153 тис. грн, викладаючи у київському виші.

Родина зберігає 1 млн грн та $17 тис. готівкою. На банківських рахунках – 140 тис. грн.

В автопарку сім’ї – Mercedes E220C, 2017 року (оформлений на дружину). Сам кандидат орендує Toyota Camry 2022 року.

«Люди системи»

Володимир Муржа у 2024 році став очільником Західного теруправління АРМА (на фото зліва) фото відомства

Володимир Муржа – кандидат і виходець із АРМА. В Агентстві працює з 2021 року, а у 2024-му отримав підвищення та очолив Західне міжрегіональне територіальне управління агентства. До цього встиг попрацювати у Міністерстві інфраструктури та Апараті Ради національної безпеки і оборони.

Із декларації за 2025 рік випливає, що Муржа власної квартири не має. У 2024 році посадовець придбав BMW 528, 2015 року випуску за 584,3 тис. грн.

Офіційний дохід Муржі в АРМА склав 850 тис. грн за рік. Також посадовець задекларував дохід від продажу частки квартири у розмірі 1,2 млн грн. Із заощаджень задекларовано $72 тис. та 100 тис. грн готівкою.

Ще один кандидат – Дмитро Омельченко. Свого часу розпочинав кар’єру в органах прокуратури Києва, а з 2018 року працював в АРМА.

За інформацією джерел «Главкома», кар’єрний ривок Омельченка в агентстві пов’язують із одіозним Філіпом Проніним, який у 2020–2023 роках обіймав посаду заступника голови АРМА, а нині очолює Державна служба фінансового моніторингу України.

Саме за каденції Проніна Омельченко отримав посаду начальника управління виявлення і розшуку активів та методологічного забезпечення. Як стверджує поінформований співрозмовник видання, після призначення Проніна очільником Полтавської обласної військової адміністрації Омельченку нібито пропонували роботу в регіоні. Йшлося про посаду, пов’язану з аграрним напрямом. Втім, від переїзду до Полтави він відмовився та невдовзі залишив Агентство.

У 2024 році Омельченко вже обіймав посаду експерта з правових питань у Консультативній місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України.

Згідно з декларацією за 2024 рік, Дмитро Омельченко володіє будинком у Київській області та кількома земельними ділянками. Його дружина Ксенія Яриш задекларувала квартири у Львові, місті Шептицький на Львівщині та в Києві.

У транспортному парку родини – Toyota Camry, 2011 року, яка належить самому Омельченку. Також кандидат має право на користування Toyota Land Cruiser Prado, 2018 року, власницею якої є його матір. Ксенія Яриш, у свою чергу, має Porsche Macan T, 2023 року вартістю 2,5 млн грн.

За минулий рік Омельченко задекларував 1,5 млн грн доходу, а його дружина – 365,5 тис. грн. Заощадження кандидата складають $110 тис. та 9 тис. євро. У декларації дружини вказані 17 тис. євро, $30 тис. та 120 тис. грн готівкою.

Ще один охочий очолити АРМА – Дмитро Нікітін. Кандидат нині обіймає посаду начальника відділу управління грошовими коштами та банківськими металами у структурі АРМА.

Дмитро Нікітін працює у АРМА з 2023 року фото: АРМА

До переходу в держсектор Нікітін понад два десятиліття працював у банківській системі. З відкритих джерел відомо, що значну частину кар’єри він провів у Акціонерному банку «Київська Русь».

З декларації за 2024 рік відомо, що Нікітін має дві квартири у Києві. Його дружина Тетяна володіє дачним будинком у столиці.

У власності дружини також перебуває Volkswagen Passat, 2017 року випуску, вартість якого 1 млн грн.

За 2024 рік Нікітін отримав 666,7 тис. грн заробітної плати. Заощадження родини – $28 тис.

Кандидат Андрій Потьомкін – ще один виходець з АРМА. Він має доволі насичений бекграунд роботи у системі Міністерства юстиції.

Потьомкін мав зв’язки з юристом Андрієм Довбенком, якого підозрюють у розтраті активів АРМА фото: Українська правда

У 2015 році Потьомкін працював помічником міністра юстиції Павла Петренка, згодом обіймав керівні посади у департаментах Мін’юсту. У різний час Потьомкін відповідав за правову роботу, нормопроєктування, судове представництво, а також питання реструктуризації та банкрутства. Пізніше очолював управління внутрішнього контролю органів та установ системи юстиції.

У 2017–2020 роках Потьомкін керував юридичним управлінням агентства АРМА. Саме в цей період ім’я посадовця потрапило у медійний простір через конфлікт із керівництвом агентства.

У 2019 році Потьомкін подав заяву до Генеральної прокуратури щодо можливого вчинення правопорушення тодішнім головою АРМА Антоном Янчуком. Приводом стала історія зі статуеткою орла, вилученою з квартири ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка.

У своїй заяві юрист зазначав, що арештований актив нібито було пошкоджено під час зберігання в агентстві. За даними ЗМІ, вартість цієї статуетки оцінювалася у майже $46 тис. Потьомкін просив розпочати досудове розслідування та допитати його як свідка.

Вже за кілька днів після цього, у жовтні 2019 року, Янчук відсторонив Потьомкіна від виконання обов’язків. Потьомкін тоді публічно заявляв, що відсторонення пов’язане саме з поданою ним заявою до прокуратури.

Після завершення держслужби юрист перейшов у приватну практику. З 2020 року він здійснює незалежну професійну діяльність у сфері права. З 2023 року працює адвокатом, згодом – юристом у приватній компанії.

До приходу в Міністерство юстиції Потьомкін працював у ТОВ «Юридична група Ел Сі Еф», що належала юристці Анні Огренчук. Саме вона у 2019 році вийшла заміж за адвоката Андрія Довбенка, якого НАБУ підозрює у розтраті активів АРМА на понад 485 млн грн. Уже у 2020 році «Ел Сі Еф» поглинуло юридичну фірму Evris, яка належала Довбенку.

У 2023 році Потьомкін вже брав участь у конкурсі на посаду очільника АРМА, але невдало.

Згідно з останньою декларацією, кандидат має у спільній власності квартиру в Києві. Імовірно, йдеться про спільну власність із братом Володимиром Потьомкіним.

Кандидат мешкає у столиці з дочкою, співмешканкою Оленою Мацків та її дітьми – у квартирі, що належить матері Мацків. Водночас співмешканка посадовця володіє нерухомістю у Львові та Одесі.

В автопарку Потьомкіна – Jeep Wrangler, 2011 року випуску. На Олену Мацків оформлено Toyota Camry, 2015 року випуску.

Потьомкін задекларував дохід за 2025 рік – 120 тис. грн, його цивільна дружина майже 800 тис. грн.

Сам декларант не вказав заощаджень, за винятком грошей у банку (5,3 тис. грн). Водночас співмешканка зберігає 300 тис. грн, $4 тис. і 500 євро готівкою. На банківських рахунках – 5,2 тис. грн.

Команда Кличка

Столичний кандидат подався на конкурс АРМА фото: Facebook / Віталій Дерпак

Серед претендентів на посаду голови АРМА – Віталій Дерпак, який нині очолює комунальне підприємство «Екологія в Святошинському районі Києва». На цю посаду його призначено розпорядженням міського голови Віталія Кличка наприкінці 2025 року. До цього посадовець близько дев’яти місяців керував столичним КП «Київська спадщина».

Дерпак колись був представником партії Ігоря Смешка «Сила і Честь», очолював її осередок у Вишгородському районі. У різні роки балотувався до парламенту та місцевих рад, щоправда, без успіху. Серед спроб – участь у виборах від Радикальної партії Олега Ляшка та самовисування.

Згідно з декларацією за 2024 рік, сукупний дохід Дерпака перевищив 1,9 млн грн. Основну частину становив дохід від підприємницької діяльності – понад 1,4 млн грн. Зарплата у комунальних підприємствах та пенсія виглядають значно скромніше.

Водночас фінансово активною у родині є дочка посадовця Марія Дерпак, яка задекларувала за 2024 рік понад 5,6 млн грн доходу від підприємницької діяльності.

Родина зберігає готівкою 1,25 млн грн та $20 тис.

В автопарку – Peugeot 3008, 2023 року випуску за 1,15 млн грн та Ford Transit Custom, 2014 року за 450 тис. грн.

Вихідці антикорупційних структур

У конкурсі на посаду голови АРМА бере участь колишній детектив НАБУ Ростислав Манченко. У Бюро працював у 2020-2023 роках. До цього – слідчий у Дніпропетровській області. Після звільнення з держслужби перейшов у приватний сектор: нині обіймає посаду провідного спеціаліста з фінансово-економічної безпеки в ТОВ «Бі Джі Ві Груп Менеджмент».

У 2024 році Манченко пробував свої сили у конкурсі на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів (підрозділ Вищої ради правосуддя, що займається дисциплінарними провадженнями щодо суддів), однак безуспішно.

З декларації за 2024 рік випливає, що Манченко володіє квартирою у Крюківщині під Києвом. Житло придбане у кредит. Дружина Олена задекларувала земельну ділянку в Дніпрі.

Власного автомобіля подружжя не має. У користуванні родини – Opel Astra, 2011 року випуску, який належить інші людині.

Сам Манченко за рік заробив понад 724 тис. грн. Натомість його дружина задекларувала дохід від підприємницької діяльності у розмірі 5,8 млн грн, а також понад 160 тис. грн зарплати.

Із заощаджень Манченко вказав $9 тис. Дружина – $25 тис. готівкою.

Ще один кандидат з «антикорупційним бекграундом» – Олександр Шульга. Він – представник Національного агентства з питань запобігання корупції. Раніше працював прокурором у Генеральній прокуратурі.

Олександр Шульга займає у НАЗК посаду керівника Управління проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подання декларацій фото: НАЗК

Згідно з декларацією за 2024 рік, Шульга разом із дружиною Олександрою володіє квартирою в Києві, також має частку квартири в Запоріжжі. Із транспорту – Volkswagen Tiguan, 2020 року випуску.

За рік Шульга задекларував 1,7 млн грн. Окремим рядком – соціальні виплати дружині (64,8 тис. грн). Фінансова «подушка» декларанта скромна: $5 тис. готівкою та 80 тис. грн на банківському рахунку.

Колекціонер дорогих годинників

Серед претендентів на посаду голови АРМА – державний службовець і підприємець Костянтин Братіцел. Раніше він обіймав посаду заступника директора державного підприємства «Група управління проєктами відновлення», що займається реалізацією державних відновлювальних проєктів.

Паралельно фігурує у бізнес-реєстрах. Зокрема, Братіцел зареєстрований як ФОП у Києві з основним видом діяльності – надання інформаційних послуг. Він також керує ТОВ «Діві Лізинг» (фінансовий лізинг) і раніше був бенефіціаром ТОВ «Вольта Ван».

Кандидат задекларував квартиру в Чехії площею 80 кв. м. В автопарку – Audi A7, 2013 року випуску вартістю 1,2 млн грн. Крім того, у декларації зазначено мотоцикл Harley-Davidson за 800 тис. грн.

Братіцел має годинник Breitling вартістю 340 тис. грн та Cartier за 400 тис. грн.

Серед задекларованих надходжень – лише дохід від відчуження нерухомого майна у розмірі 3,3 млн грн.

Водночас у готівці кандидат зберігає суттєві суми валюти: $230 тис. та 210 тис. євро.

«Темні конячки»

Кандидат Ярослав Новосьолов із 2025 року працює в Рахунковій палаті України, де очолює департамент міжнародної діяльності. Раніше він трудився у системі Міністерства юстиції та Офісі генпрокурора.

Новосьолов тривалий час працював у Мін’юсті фото з соцмереж

Декларації кандидата за 2024 рік – без сенсацій. Новосьолов разом зі співмешканкою Катериною Хамулою орендує квартиру в Києві. Власного авто немає: стверджує, що користується Daewoo Lanos, 2002 року випуску, який у 2024 році придбала його співмешканка за 50 тис. грн.

Річний дохід Новосьолова склав 1,1 млн грн. Доходи співмешканки значно скромніші – 151,9 тис. грн. Заощадження пари невеликі: у Новосьолова – $11,5 тис., у Хамули – $8,3 тис. готівкою.

Святослав Оніщук – адвокат, який раніше був прокурором. Із 2009 по 2017 рік проходив службу в органах прокуратури у Рівненській області. Після цього перейшов у приватну юридичну практику.

Згідно з декларацією за 2024 рік, кандидат володіє квартирою в місті Костопіль Рівненської області та автомобілем Audi A6, 1996 року випуску.

За рік Оніщук задекларував 195 тис. грн доходу. Із заощаджень – 3 тис. євро готівкою.

Дмитро Федоров – ще один адвокат, що прагне очолити АРМА. Він теж має доволі скромну декларацію. За підсумками 2024 року задекларував квартиру в Києві та гараж. Разом із дружиною Лесею володіє приватним будинком у столиці. В автопарку – Honda CR-V, 2008 року випуску.

Доходи за рік – 486,8 тис. грн. Заощадження теж невеликі: 74 тис. грн готівкою.

Ще один претендент – Дмитро Чурилов обіймає посаду директора департаменту корпоративного бізнесу АТ «Асвіо Банк». До цього він працював у низці великих фінансових установ, зокрема у Райффайзен Банку Аваль, ВТБ Банку, Банку Кіпру, а також обіймав керівні посади у корпоративному сегменті Правекс банку та Приватбанку.

Згідно з декларацією, Чурилов володіє трьома квартирами у Новосілках під Києвом та квартирою у столиці. Також у власності декілька земельних ділянок у Київській області.

У транспортному парку посадовця – Skoda Fabia, 2013 року випуску та Mercedes-Benz E-класу, 2007 року.

За 2024 рік Чурилов задекларував 2,3 млн грн зарплати у Приватбанку, де працював по жовтень 2024 року. Після цього він отримав 666 тис. грн в АТ «Асвіо Банк». Водночас заощадження у декларації не зазначені.

Олег Серняк зараз працює в Івано-Франківському університеті нафти і газу фото з Facebook

І 15-й учасник конкурсу – Олег Серняк. Депутат Івано-Франківської міської ради задекларував квартиру в місті. Ще одне житло у 2023 році придбала його дружина Ірина. Крім того, Серняк володіє часткою у квартирі у Львівській області.

В автопарку – Opel Grandland, 2023 року випуску, придбаний за 1,1 млн грн.

У 2024 році кандидат заробив 313 тис. грн від підприємницької діяльності, 237,6 тис. грн зарплати в Національному технічному університеті нафти і газу. Також Серняк отримав 906,9 тис. грн за роботу в Товаристві Червоного Хреста та ще 100 тис. грн за сумісництвом.

Дружина кандидата задекларувала 1 млн грн доходу від підприємницької діяльності та 125 тис. грн заробітної плати.

Із заощаджень Серняк вказав $13,4 тис. і 9,8 тис. євро готівкою, а також 144,1 тис. грн на банківському рахунку. У дружини – $3,6 тис. і 500 євро.

Кароліна Терещенко, «Главком»