Нардеп пояснив, звідки в деклараціях парламентарів взялися нові солідні щомісячні виплати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Нардеп пояснив, звідки в деклараціях парламентарів взялися нові солідні щомісячні виплати
У 2026 році виплати нардепам на виконання депутатських повноважень зросли втричі
колаж: glavcom.ua

Депутат заявив, що компенсація в 200 тис. щомісяця покриває витрати, які держава не відшкодовує напряму

Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко пояснив, чому виплати на виконання депутатських повноважень різко зросли. У 2026 році нардепи почали отримувати майже 200 тис. грн на місяць. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Плюс 200 тис. грн на місяць. Нардепи почали декларувати нові виплати від держави».

Парламентар наголосив, що йдеться не про додаткові доходи, а про компенсацію витрат. «Компенсація спрямовується на речі, які держава безпосередньо не відшкодовує. Це витрати на папір, розхідні матеріали, оренду приміщень, роботу приймальнь на місцях, а також інші витрати, пов’язані з депутатською діяльністю», – пояснив Власенко.

За словами депутата, збільшення суми пов’язане із тим, що ці виплати тривалий час не індексувалися.

«Ціни зросли, тому Верховна Рада і проголосувала за підвищення витрат. При цьому існує хибне уявлення, що у депутатів і так найвищі зарплати й найкращі умови, але це не відповідає дійсності», – заявив він.

Власенко також зазначив, що навіть за відсутності обов’язку декларування компенсацій, він вважає правильним відображати їх у деклараціях.

Водночас у НАЗК роз’яснюють: компенсації витрат народних депутатів на виконання повноважень не є доходом і не підлягають обов’язковому декларуванню.

Нагадаємо, у 2026 році розмір таких виплат зріс утричі та наразі становить близько 199,6 тис. грн щомісяця.

Раніше «Главком» писав, що у січні-лютому 2026 року реєстр НАЗК поповнився десятками повідомлень від народних депутатів про чималенькі виплати. Цього разу йдеться не про зарплати, а про компенсації за місяці відпусток, які назбиралися у політиків за роки невтомної роботи.

Суми виплат вимірюються сотнями тисяч гривень. Це стало можливим завдяки новому закону, який передбачає грошову компенсацію за невикористані раніше дні щорічної оплачуваної відпустки.

Наприклад, народний депутат від фракції «Слуга народу» і голова парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кісєль, який є фігурантом провадження НАБУ, у лютому 2026 року задекларував 403,9 тис. грн грошової компенсації за дні невикористаної щорічної оплачуваної відпустки.

