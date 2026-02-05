Шлюб у 14 років? Нардеп Фріс пояснив важливу зміну

Ігор Фріс розповів, що норми, які надавали особам 14-річного віку вступати в шлюб, раніше вже діяли в Україні

Депутат наголосив на тому, що шлюбний вік в Україні залишається незмінним

Мета законопроєкту Верховної Ради, у якому йдеться про надання права вступати у шлюб 14-річним громадянам України мав на меті забезпечити права учасників цивільного процесу. Про це розповів народний депутат Ігор Фріс та пояснив деталі цього проєкту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис політика.

Ігор Фріс пояснив, за яких умов 14-річна дівчина може мати право на шлюб. Водночас він зауважив, що це можливо лише за відповідним рішенням суду. Тому головна мета законотворців забезпечити права учасників цивільного процесу.

«У випадку, якщо мати, дівчина, жінка завагітніє, або народить дитину, то законодавець зобов'язує забезпечити права дитини та матері, надавши можливість такій особі утримувати цю дитину та отримати повну цивільну відповідальність і стати повністю дієздатною особою. Таким чином, за рішенням суду такій особі можуть надати право вступити у законний шлюб. Інших варіантів немає, іншої мети немає», – пояснив нардеп.

Співавтор проєкту наголосив, на тому, що така норма вже діяла в українському законодавстві. «Якби колеги були більш детально ознайомленні, а громадяни України були фахівцями в Цивільному та Сімейному праві. Вони б знали, що подібні норми, які надавали особам 14-річного віку вступати в шлюб діяли в Україні з 2004 по 2012 роки. І законом Януковича, такі норми були виключенні з тіла Сімейного кодексу» , – розповів Ігор Фріс.

Водночас інші усталені закони відповідно до чинного законодавства про шлюбний вік залишаються незмінними. «У нас не змінюється шлюбний вік, він далі залишається з 18 років і 16 років. З 16 років це може бути виключно за згодою суду та батьків, органів опіки і піклування», – додав депутат.

Нагадаємо, що в Україні розглядають можливість законних шлюбів з 14 років. Про це йдеться у новому законопроєкті Верховної Ради Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного) № 14394. У новому законопроєкті Ради йдеться про те, влада розглядає можливість надання права на шлюб особі 14 років, у разі вагітності або народження нею дитини. Крім цього, у законопроєкті Верховної Ради №14394 є ще низка цікавих нововведень.