55 років від дня народження Андрія Парубія. Політичний шлях та головні етапи кар'єри

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Андрію Парубію виповнилося б 55 років
фото з відкритих джерел

Андрій Парубій загинув унаслідок збройного замаху на його життя

31 січня народився народний депутат та спікер Верховної Ради, секретар РНБО та активний український політичний-громадський діяч Андрій Парубій. Сьогодні виповнюється 55 років із дня народження українського політика. «Главком» зібрав найголовніші етапи політичного шляху Андрія Парубія з нагоди 55-річчя від дня його народження.

Андрій Володимирович Парубій народився 31 січня 1971 року в місті Червоноград (Шептицькиий) Львівської області. Андрій Парубій зростав у родині активних діячів. Його батько Володимир Парубій обирався депутатом облради, а сестра Олена очолювала ГУ ДФС у Львівській області. В юності Андрія не оминали розповіді його діда кулеметника, що ділився з онуком історіями про УПА та битви за незалежність України. 

Андрій Парубій на одному з мітингів товариства «Спадщина»
Андрій Парубій на одному з мітингів товариства «Спадщина»

У 17 років Андрій Парубій очолив молодіжне товариство «Спадщина». У свої юні роки Андрій Парубій вже дізнався, що таке арешт, коли його затримали за несанкціонований мітинг.

Навчався Андрій Парубій у Львівському державному університеті ім. Франка на історичному факультеті та отримав диплом історика-вчителя, згодом закінчив аспірантуру на кафедрі політології та соціології Національного університету Львівська політехніка. Також Андрій Парубій працював редактором науково-політичного журналу «Орієнтири» з 1999 по 2002 роки.

За життя Андрій Парубій був у шлюбі з Уляною Парубій. Разом із дружиною виховував дочку Ярину.

Кар’єра Андрія Парубія

55 років від дня народження Андрія Парубія. Політичний шлях та головні етапи кар'єри фото 1

Політична діяльність Андрія Парубія почалася з його посади секретаря постійної депутатської комісії з питань молоді та спорту. Згодом він заснував Соціал-національну партію України (СНПУ), яка у 2004 році отримала назву Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Андрій Парубій обирався на посаду голови міської ради Львова. Тож з 1994 до 1998 роки Парубій обіймав посаду голови Львівської міської ради та депутатської групи. У 1988 році балотувався до Верховної Ради за списком блоку «Менше слів». У 2002 році знову був обраний до Львівської обласної ради, заступником голови облради.

Андрій Парубій активний діяч Помаранчевої Революції

55 років від дня народження Андрія Парубія. Політичний шлях та головні етапи кар'єри фото 2

Відомо, що Андрій Парубій був активним учасником Помаранчевої Революції у 2004 році. Тоді депутат був комендантом Українського дому в Києві та захищав його від штурмів. Андрія Парубія було нагороджено пам’ятним знаком «Визначному учаснику Помаранчевої революції».

У 2007 році Андрій Парубій був обраний до Верховної Ради VI скликання від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». Парубій був членом Комітету в закордонних справах. У лютому 2012 року Андрій Парубій вийшов із партії «Наша Україна», а шостого червня вступив до партії «Фронт Змін».

Наступні роки в політичному життєписі Андрія Парубія закарбувалися його посадою народного депутата України VII скликання від ВО «Батьківщина» та голови підкомітету з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір Комітету Верховної Ради з питань науки й освіти.

Участь Андрія Парубія у Євромайдані

55 років від дня народження Андрія Парубія. Політичний шлях та головні етапи кар'єри фото 3

Під час Євромайдану в Києві, з листопада 2013 по 2014 роки Андрій Парубій знову став комендантом та очільником загонів Самооборони Майдану. Відомо, що після того, як Віктор Янукович підписав Угоди про врегулювання політичної кризи в Україні, у ту ж ніч загони Самооборони на чолі з Андрієм Парубієм узяли під свій контроль будівлі Верховної Ради, адміністрації президента, Кабінету міністрів і МВС України.

Андрій Парубій на посаді секретаря РНБО

55 років від дня народження Андрія Парубія. Політичний шлях та головні етапи кар'єри фото 4

Після цих подій Андрій Парубій склав депутатські повноваження 17 березня 2014 року та заступив на нову посаду секретаря РНБО. Під час перебування Андрія Парубія на цій посаді в Україні відбулася низка історичних подій, які стали початком нинішньої російської агресії. Йдеться про анексію Криму та початок бойових дій Росії на сході України. 7 серпня 2014 року Андрій Парубій подав у відставку.

Андрій Парубій на посаді спікера Верховної Ради

На нову посаду спікера Верховної Ради Андрій Парубій вступив 14 квітня 2016 року. Під час перебування на посаді, Парубій підписав розпорядження про створення Офісу парламентської реформи. У той час Андрій Парубій виступав за закон про функціонування української мови як державної. Його було прийнято у 2019 році.

У 2019 році Андрія Парубія було обрано депутатом IX скликання від партії «Європейська Солідарність». Андрій Парубій був зазначений як безпартійний та був членом однойменної фракції. Також був членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Посади Андрія Парубія

55 років від дня народження Андрія Парубія. Політичний шлях та головні етапи кар'єри фото 5
фото: Уніан
  • Голова Верховної ради України (2016–2019).
  • Секретар Ради національної безпеки та оборони України (27 лютого – 7 серпня 2014 року).
  • Перший заступник голови Верховної Ради України (2014–2016).
  • Народний депутат України VI, VII та VIII, IX скликань.
  • Член СНПУ (1994–2004).
  • «Наша Україна» (2004–2012).
  • «Фронт змін» (2012).
  • «ВО Батьківщина» (2012–2014).
  • «Народний фронт» (2014–2019) та «Європейська Солідарність» (з 2019).

Вбивство Андрія Парубія

Андрій Парубій загинув 30 серпня 2025 року на одній із вулиць Львова. Політик помер унаслідок збройного замаху. Було відомо, що постріли зробила людина, одягнена як кур’єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.

Тоді Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України. У місті було введено спеціальну операцію «Сирена».

Згодом стало відомо, що поліції вдалося затримати ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Також служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до вбивства народного депутата Андрія Парубія. За попередніми даними, злочин мав ознаки замовного, а оперативна інформація свідчить про «російський слід» у його організації.

Раніше «Главком» повідомляв, що було встановлено особу підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія Ним виявився 52-річний львів’янин Михайло Сцельніков. Суд продовжив тримання його під вартою. Згодом слідчі Служби безпеки зібрали нові докази в справі про вбивство народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Також СБУ знайшла пістолет, з якого було вбито Парубія.

1 жовтня 2025 року Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України посмертно Андрію Парубію.

Теги: Андрій Парубій день народження депутат політика

