«Золотий парашут» Петра Котіна. Куди зник керівник «Енергоатома», якого згадують на плівках НАБУ?

Ексголова правління національної компанії отримав «на прощання» майже 5 млн грн вихідної допомоги

Після скандального викриття корупційних оборудок в енергетиці та відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук уряд взявся за наведення порядків у Національній енергогенеруючій компанії «Енергоатом», яка стала майданчиком для тіньових схем. Минулого тижня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко вийшла з коротким повідомленням: глава уряду заслухала звіт про попередні результати аудиту в «Енергоатомі». За скромними оцінками антикорупційних органів, за рахунок «відкатів» з компанії було виведено близько $100 млн. Наразі аналізуються питання надмірних витрат, пов’язаних із проведенням НАЕК ризикових операцій. Окремо перевіряється законність нарахування заробітної плати керівництву компанії.

«Главком» з власних джерел в «Енергоатомі» отримав дані, які демонструють рівень оплати менеджменту та наглядової ради «Енергоатома», під носом в яких проводилися масштабні оборудки.

За чим наглядала Наглядова рада?

Згідно з отриманими даними у 2023-2025 роках наглядова рада «Енергоатома» несвоєчасно затвердила фінансові плани (а торік взагалі нічого не ухвалила) компанії. Ця бездіяльність вилилася у те, що за вказаний період «Енергоатом» витратив на капітальні інвестиції 15,5 млрд грн, не маючи фінансового плану!

При цьому утримання наглядової ради, роботу якої Кабмін визнав незадовільною і врешті розігнав, обійшлося у 11,7 млн грн. Це відомості лише за десять місяців 2025 року.

У червні 2024 року Кабмін затвердив склад наглядової ради «Енергоатома» у кількості п’яти осіб, троє з яких – незалежні (Тімоті Джон Стоун, Майкл Елліот Кірст, Ярек Неверович) та двоє – представники держави (Віталій Петрук і Тимофій Милованов).

Окремої уваги заслуговує оплата праці колишнього керівника «Енергоатома» Петра Котіна. Як стало відомо «Главкому», у день звільнення, 21 серпня 2025 року (до оприлюднення сенсаційних плівок НАБУ залишалося три місяці) він одержав 4,6 млн грн вихідної допомоги. Також Котін забрав 200 тис. грн на оздоровлення.

Крім того, за відсутності контракту, який би мав прописувати чіткі умови оплати праці, Котіну загалом за 2023-2025 роки було нараховано та виплачено 25 млн грн зарплати.

Іще за 2022-2024 роки очільник «Енергоатома» отримав 1,1 млн грн винагороди без затвердження фінансового плану. Очевидно, це якісь премії.

«Ми висловлюємо вдячність пану Котіну за десятиліття відданої служби компанії та за забезпечення безпечної й ефективної роботи атомних електростанцій та інших об’єктів «Енергоатома», – так звучала прощальна ода наглядової ради, члени якої отримували мільйони і не помічали масштабних махінацій.

Хто такий Петро Котін?

За даними відкритих джерел, свій трудовий шлях атомника Петро Котін почав наприкінці 80-х, влаштувавшись на Запорізьку АЕС. На початку нульових він доріс до роботи в дирекції «Енергоатома», де обійняв посаду директора інженерно-технічного департаменту.

«Котін виглядав інтелектуальною людиною і висококваліфікованим працівником (за плечима мав освіту Московського інженерно-фізичного інституту). Його тодішня посада належала до ланки найвищих фахівців атомної енергетики, – пригадує у розмові з «Главкомом» колишня співробітниця «Енергоатома».

І додає: за просуванням Котіна по кар’єрній драбині міг стояти екскерівник Запорізької АЕС і «Енергоатома», а також народний депутат IV-V скликань Володимир Бронніков. На початку повномасштабного вторгнення Бронніков перейшов на бік окупантів.

У квітні 2020 року Котін очолив «Енергоатом». Тоді видання «Наші гроші» з посиланням на учасників ринку писало, що новопризначений керманич – несамостійна фігура. Реальними керівниками компанії, за даними розслідувачів, були два перших віцепрезидента: Герман Галущенко (згодом став міністром енергетики, а потім юстиції) і Якуб Хартмут (досі віцепрезидент «Енергоатома»).

За час роботи біля керма «Енергоатома» Петро Котін потрапляв у низку скандалів. Не встиг Петро Борисович переступити поріг головного кабінету державної компанії, як журналісти-розслідувачі видали сюжет про його сина Іллю. За інформацією ЗМІ, Ілля Котін фігурував у двох розслідуваннях правоохоронців про привласнення коштів «Енергоатома». Із останніх ухвал, які є у публічному доступі судового реєстру – 8 серпня 2023 року Київський районний суд Харкова скасував арешт 120,3 тис. грн і $10 тис. готівки, вилученої під час проведення обшуку 2014 року у приміщенні ПП «Інкла- Київ» (з 2012 року директором фірми є Ілля Котін; компанія займалася оптовим продажом обладнання, здебільшого «Енергоатому» та його відокремленим підрозділам).

У розпал великої війни журналісти били на сполох вже з інших причин: лунали закиди про те, що у підпорядкуванні Котіна працюють люди з російськими паспортами та тісними зв’язками з РФ.

Під час повномасштабного вторгнення Котін також активно просував неоднозначну ідею поставки болгарських реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. Проте скандал вщух несподіваним чином. У підсумку ймовірну поставку «зарубала» болгарська влада, заявивши, що «продаж реакторів (Україні – «Главком») був би серйозною помилкою».

У грудні 2023 року очільник «Енергоатома» став «героєм» розслідування проєкту «Схеми». Журналісти з’ясували: 70-річна теща Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів. Вартість нерухомості складала близько 7 млн грн. Щоправда, тодішня ринкова ціна схожого будинку, за даними розслідувачів, була вдвічі вищою.

Згадується прізвище Петра Котіна й на плівках НАБУ, з яких розпочався головний корупційний скандал минулого року – «Міндічгейт». Зокрема, двоє фігурантів операції «Мідас», а нині підозрювані Рокет (під цієї кличкою орудував, за твердженням слідства, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, хоча його адвокати нині заперечують таку посаду) і Тенор (виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов) під час однієї розмови, яку зафіксувало слідство, ці особи заявили про те, що начебто 8% «відкату» із 15% «віддавали Котіну».

Також 9 липня 2025 року Рокет і Тенор обговорювали між собою подальшу долю Петра Котіна біля керма «Енергоатома». Далі – діалог, який у суду зачитав прокурор.

Тенор цікавився думкою Рокета: «Так, что делать с этим Котиным вообще?».

На що Рокет відповів: «Я не знаю. Я считаю, что Котина надо поменять».

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, після раптового складання повноважень керівника «Енергоатома» Петро Котін спочатку покинув країну, а потім повернувся назад.

Тим часом «Главком» зафіксував ще один свіжий факт. 19 січня 2026 року екскерівник «Енергоатома» зареєстрував ФОП з основним видом діяльності «Консультування з питань комерційної діяльності й керування».

дані: YouControl

Контактний телефон новоявленого підприємця Петра Котіна у застосунку GetContact підписано як «Котін Петро Борисович Енергоатом».

дані: GetContact

Віталій Тараненко, «Главком»