Фінансовий звіт партії «За життя». Як Рабінович на «Уралі» таранить українську політику

Хто ж цей щедрий молодий чоловік, що переказує партії Рабіновича сотні тисяч гривень?

Партія «За життя» - політичний проект з багатьма невідомими. До певного часу цей проект асоціювався лише з двома депутатами: Євгеном Мураєвим та Вадимом Рабіновичем. Перший давно вийшов з Опозиційного блоку, а другий досі входить до фракції цієї політичної сили у Раді. Наприкінці ж 2017 року низка подій дещо пролила світло на те, хто ж

Фото: pershij.com.ua Вадим Рабінович

Хто ж цей щедрий молодий чоловік, що переказує партії Рабіновича сотні тисяч гривень?

Партія «За життя» - політичний проект з багатьма невідомими. До певного часу цей проект асоціювався лише з двома депутатами: Євгеном Мураєвим та Вадимом Рабіновичем. Перший давно вийшов з Опозиційного блоку, а другий досі входить до фракції цієї політичної сили у Раді. Наприкінці ж 2017 року низка подій дещо пролила світло на те, хто ж насправді сприяє розкрутці «За життя». Про це «Главком» писав у матеріалі Раз пішли на справу – я і Рабінович… Медведчук намагається повернутись у гру.

Фінансовий звіт цієї політичної сили також міг би прояснити багато питань. Та він, на жаль, не рясніє цифрами. Власне, якщо вірити документам, які партія передала в Національне агентство з протидії корупції, основними утримувачами політсили є чотири людини: сам Рабінович та ще троє його однопартійців. При цьому левова частина коштів, отриманих «За життя», наприклад, за третій квартал 2017 року, надійшли від однієї-єдиної людини – Ростіслава Дубового. Інші члени партії надали їй офіс на околиці столиці та… тридцятирічну вантажівку «Урал». Сам Рабінович сплачував дрібні видатки: на кшталт, пару тисяч за послуги нотаріуса.

По усьому видно, що підприємливий Рабінович не проти перекласти фінансування партії на когось іншого. Саме тому він дрейфує в бік одіозного Віктора Медведчука, що, за чутками, дуже не подобається його компаньйону Мураєву. У кума Путіна є власний проект – «Український вибір», який, незважаючи на величезні витрачені кошти, лишається абсолютно недієвим. А от рейтинги віртуальної «За життя», лідери якої не вилазять з телевізора, дозволяють партії долати прохідний бар’єр в Раду. Медведчук контролює кількох депутатів у фракції Опозиційного блоку, але цього йому замало – і свіжий перспективний проект з популістами на чолі є привабливою інвестицією. Так, на початку листопада про своє приєднання до команди «За життя» заявив давній соратник Медведчука – нардеп від Опоблоку Нестор Шуфрич. Його можна вважати першим «яєчком», яке Медведчук поклав в свою нову корзину. Далі буде…

Та у фінансових звітах партії, яка чи не найбільше в міжвиборчий період вкладається у свій піар, слідів отримання офіційних внесків від Медведчука чи наближених до нього структур, досі немає.

Мітинг прихильників партії «За життя»

Офіс на Кільцевій

Відповідно до звіту, приміщення, за адресою якого зареєстрована «За життя», політичній силі надає Віктор Головко.

Будівля за адресою Москворецька, 13 знаходиться у приватному секторі, що розташований поруч із Кільцевою дорогою, тобто, на самій околиці міста. Ось як виглядає це місце на Google.maps:

За даними сайту Верховної Ради, Віктор Головко працює за строковим трудовим договором на офіційній основі помічником народного депутата Рабіновича. Та з лідером «За життя» він був знайомий значно раніше. За даними ЗМІ, у 2007 році, коли Рабінович став президентом футбольного клубу «Арсенал-Київ», Головко отримав посаду генерального директора команди. У результаті їхньої діяльності клуб у 2013 році оголосив про банкрутство і закрився. До слова, нині за адресою, за якою тоді знаходився офіс ФК (Мечникова, 14/1), тепер – столична організація «За життя».

Власник цього приміщення – Асоціація «Українсько-Ізраїльська торгова палата», кінцевим бенефіціаром якої є сам Рабінович.

Крім зайнятості на посаді помічника нардепа та глави секретаріату «За життя», Головко також має посаду президента у невідомій Всеукраїнській асоціації «Розвиток». Також, за даними сервісу Youcontrol, на людину з аналогічними прізвищем, ім’ям та по-батькові зареєстровано кілька підприємств, що займаються торгівлею.

Вступ у «За життя» - не перше намагання Головка потрапити у велику політику. Перед цим він тричі безуспішно намагався пройтидо Верховної Ради: у 2002-му році – у списках блоку політичних партій «Народний Рух України», у 2007-му – у складі блоку «Кучма» та у 2014-му – у списку партії «Опозиційний блок».

Навіщо Рабіновичу «Урал»?

Вантажівку «Урал» 1988 року випуску рідній партії «підігнав» інший давній соратник Рабіновича – Андрій Альошин.

Голова Київської міської організації «За життя» Альошин також виконує функції помічника нардепа Рабіновича на громадських засадах. Людина із таким самим прізвищем, іменем і по-батькові також є одним зі співзасновиків двох компаній: «Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Старонаводницький 2-20» (комплексне обслуговування об'єктів) та ТОВ «Гранд Істейт Україна» (купівля та продаж власного нерухомого майна).

Для чого «За життя» потрібен «Урал», «Главкому» розказав новий член цієї партії Нестор Шуфрич. «Чудова машина! Це просто концерт на колесах. Цей «Урал» вже обладнаний під агітаційну роботу. «Урал» буде надихати людей», - переконаний він. Нардеп також додав, що на вантажівці будуть перевозити різний необхідний реквізит для мітингів. Як відомо, «За життя» періодично влаштовує акції під Нацбанком.

Півмільйона від Дубового

Та основний внесок у розвиток «За життя» у третьому кварталі 2017 року зробив Ростіслав Дубовий.

Хто ж цей щедрий чоловік, що переказав партії Рабіновича півмільйона?

Керівник Луганської регіональної організації «За життя» Ростіслав Дубовий – 29-річний бізнесмен. За даними ЗМІ, він є власником та співвласником кількох підприємств у Києві. Серед них - ООО «Континент БудІнвест» та «БДК Груп». Сам спонсора партії Рабіновича проживає у місті Рубіжне.

Керівник Луганської регіональної організації «За життя» Ростіслав Дубовий

За даними ЗМІ, у період з 2009 по 2013 рік Ростіслав отримав три судимості: за вимагання, зґвалтування та незаконне зберігання зброї. Проте одразу після Революції Гідності всі три справи були закриті. Журналісти стверджують, що Дубовому допоміг не щасливий випадок, а рука могутнього покровителя - Ігоря Борисовича Керімова, він же кримінальний авторитет Татарин. До слова, «БДК Груп» Ростіслав у 2014 році зареєстрував разом із сином Керімова Антоном.

Крім того, за даними ЗМІ, саме після зустрічі Татарина і Дубового із главою політради Радикальної партії Валерієм Вощевським, юний Ростіслав спочатку потрапив до виборчого списку «радикалів».

Але під номером 184 на виборах 2014 року пройти до Верховної Ради з командою Олега Ляшка хлопцеві не вдалось. Та на цьому Дубовий не зупинився. Вже наступного року він спробував потрапити у міськраду рідного міста (партія «Наш край») – знову не вийшло.

Реклама Рабіновича

У фінансовому звіті «За життя» кидаються в очі чималі витрати на рекламу. Так, у рядку «рекламні послуги» є два платежі: один на 308 тис. грн., другий – на 69 тис. грн.

Отримувач – ТОВ «Новини 24 години», адреса – вул. Польова 21. За цією адресою знаходиться студія телеканалу Newsone, де Рабінович веде власні програми.