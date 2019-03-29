Тимошенко не захотіла брати участь у дебатах без Порошенка та Зеленського



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Ведучі ток-шоу та експерти наполягали, щоб Тимошенко залишилася і відповіла на їхні запитання, проте політик відмовилася Фото: Facebook Сергій Щербини

Тимошенко відмовилася відповідати на запитання експертів та пішла зі студії

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко залишила студію політичного ток-шоу «Зворотний відлік» після того, як на дебати, які мали відбутися ввечері 29 березня, не прийшли шоумен Володимир Зеленський та діючий глава держави Петро Порошенко.

Тимошенко відмовилася відповідати на запитання експертів та пішла зі студії. Політичне ток-шоу продовжується без участі головних кандидатів на пост президента.

Журналіст Сергій Щербина написав у Facebook, що ведучі ток-шоу та експерти наполягали, щоб Тимошенко залишилася і відповіла на їхні запитання, проте політик відмовилася.

Як відомо, Тимошенко завершила свій виборчий тур під час акції єднання «Україна обирає зміни», яка одночасно проходила на Михайлівській площі у Києві, на Соборній площі в Маріуполі та на площі перед університетом ім. Івана Франка у Львові.

Нагадаємо, у Центральній виборчій комісії нагадали, що 30 березня наступає «день тиші», коли забороняються будь-які агітаційні заходи і розміщення рекламних матеріалів.

Станом на ранок 29 березня поліція заступила на охорону майже третини виборчих дільниць, на які вже завезені бюлетені.