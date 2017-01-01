Что меняется для украинцев с 1 декабря

Повышение цен на газ для промышленности приведет к подорожанию продуктов

С 1 декабря украинцев ждет ряд нововведений – очень важных для кошельков, в том числе и в долгосрочной перспективе, пишут «Вести». Повысится прожиточный минимум Согласно закону о госбюджете на 2017 год, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц устанавливается в размере 1700 гривен. Таким образом, он вырастет на



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Повышение цен на газ для промышленности приведет к подорожанию продуктов

С 1 декабря украинцев ждет ряд нововведений – очень важных для кошельков, в том числе и в долгосрочной перспективе, пишут «Вести».

Повысится прожиточный минимум

Согласно закону о госбюджете на 2017 год, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц устанавливается в размере 1700 гривен. Таким образом, он вырастет на 76 грн или 4,7% по сравнению с предыдущим показателем.

В частности, для детей в возрасте до 6 лет – 1492 гривни, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1860 гривен, трудоспособных лиц – 1762 гривни и для лиц, утративших трудоспособность, – 1 373 гривни.

При этом стоит отметить, что если прожиточный минимум поднимают почти на 5%, то продукты в Украине могут подорожать в среднем на 15% до конца года. В частности, яйца, по данным Госстата, уже подорожали почти на треть. От 1,5% до 11% повысились цены на сало и мясо, молоко и молочные продукты, рис, масло, хлеб.

Поднимут пенсии инвалидам

Из-за того, что с 1 декабря вырастет прожиточный минимум, повысятся и социальные выплаты людям с инвалидностью. Всего таких насчитывается около 10 видов. Кроме того, с этой же даты повысятся все социальные пособия, размер которых зависит от размера прожиточного минимума, для всех категорий граждан.

К слову, в начале года правительство обещало повысить пенсии на 10,1% в мае и декабре для всех украинцев. Как ранее сообщал вице-премьер-министр Павел Розенко, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая составит 1312 грн, а с 1 декабря – 1373 грн.

Но после повышения пенсий с 1 октября (в рамках пенсионной реформы) об остальных повышениях в Кабмине примолкли.

И снова цены на газ

«Нафтогаз» с 1 декабря будет отпускать «голубое топливо» для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования минимум за 9019,2 грн. По сравнению с ценами на ноябрь этого года, в декабре цены вырастут на 2,3-2,4%.

Как пояснил экономист Александр Охрименко, данное повышение приведет к подорожанию, в частности, продуктов в Украине.

«Повышение цен на газ для промышленности приведет к подорожанию продуктов и остальных промышленных товаров в следующем году. Также подорожает отопление и горячая вода. Когда повышаются цены для промышленности, это затрагивает абсолютно все сферы. Здесь есть прямая зависимость», - говорит Охрименко.

Также, по его словам, на несколько процентов вырастет инфляция. «Повышение цен на газ для промышленности приведет к ускоренному росту инфляции на 1-2%», - отметил эксперт.