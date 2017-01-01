Последнее суперлуние года

Эзотерики советуют в этот день побольше мечтать

В воскресенье, 3 декабря, украинцев ждет суперлуние. Оно начнется в 18:00, в полную силу войдет в 19:49. Суперлуние: что это Суперлуние – это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Например, в это воскресенье Луна подойдет к Земле на



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Kevin Rivoli / The Citizen

Эзотерики советуют в этот день побольше мечтать

В воскресенье, 3 декабря, украинцев ждет суперлуние. Оно начнется в 18:00, в полную силу войдет в 19:49.

Суперлуние: что это

Суперлуние – это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Например, в это воскресенье Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за 2017 год – 357 495 км.

Причиной такого явления является эллиптическая форма орбиты Луны вокруг Земли.

Во время этого явления Луна максимально сблизится с Землей, и поэтому кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Влияние на здоровье

Суперлуние – это не аномалия, а природное явление, которое само по себе никаких тяжелых последствий ни для человеческого организма, ни для мироздания не несет. Влияние может быть разве что эмоциональным – если человек легко внушаемый, заверяют эксперты.

Однако в любом случае медитация и составление планов в этот день лишними не будут. Эзотерики советуют в этот день побольше мечтать, есть только легкую пищу, а от употребления алкоголя максимально отказаться.

Ритуалы на суперлуние

В этот день можно избавиться от жизненного негатива: на листе бумаги надо перечислить, что мешает двигаться дальше и развиваться, затем прочитать написанное вслух, обращаясь к Луне, после чего сжечь бумажку и поблагодарить небесное светило.

Зарядить воду Луной: жидкость (в идеале – родниковую или талую) оставляют в прозрачном стакане без рисунков на подоконнике так, чтобы на нее падал лунный свет. Заряженную таким образом воду используют в различных ритуалах, к примеру, если добавить в ее полынь, то такой водой можно очистить дом от энергетической скверны – просто помыв пол с мыслями о чистоте и отрезании негатива.

Зарядить украшения из серебра: принцип тот же, что и с водой. Многие верят, что таким образом усиливаются защитные свойства серебра.

Зарядить полудрагоценный камень: также как и с серебром, свойства камня после «зарядки» усилятся. Например, янтарь является источником творческих сил, веры и оптимизма. Он усиливает интуицию и помогает реализовать планы в конкретные действия, приносит удачу, радость и покой, дает бодрость духа, сохраняет здоровье. Розовый кварц обладает целебными свойствами, привлекают любовь, удачу, успех и материальное благосостояние, развивает воображение, способствует активным мыслительным процессам. Изумруды гарантируют постоянство чувств, притягивают богатство, приносят покой и умиротворение. Они укрепляют память, отгоняют дурные сны и рассеивают меланхолию.

Принять «лунную ванну»: лежа в воде, нужно представлять, как лунный свет окутывает и саму ванну, и вас, и даже проникает в ваше тело. Особенно данный ритуал полезен женщинам: считается, что он поможет им стать мягче и женственнее.

Джерело: Вести