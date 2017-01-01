Через 12 лет роботы «отберут работу» у 800 млн человек
- Вчора, 17:00
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Специалисты McKinsey Global Institute обнародовали шокирующие данные
К 2030 году около 800 миллионов людей потеряют рабочие места, ведь их заменят роботами.
Об этом сообщает BBC.
Исследователи из McKinsey Global Institute проанализировали 800 профессий в 46 странах и пришли к выводу, что пятая часть всей рабочей силы в мире будет заменена роботами. Больше всего пострадают работники пищевой промышленности и механизаторы.
В богатых странах, таких как Германия и США, роботы могут заменить треть рабочего населения на различных работах.
Более бедные страны, которые не могут себе позволить роботов, не будут затронуты. В Индии роботы заменят около 9% рабочих.
Работы, которые требуют взаимодействия с людьми, меньше всего пострадают от всемирной автоматизации. Также не слишком сильно затронут низкооплачиваемые профессии: садовников, сантехников, электриков и других.
Напомним, робот Jibo, продукт львовских разработчиков, вошел в список 25 изобретений 2017 года и попал на обложку нового номера журнала Time.
Джерело: Українські новини