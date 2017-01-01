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    Через 12 лет роботы «отберут работу» у 800 млн человек

    Специалисты McKinsey Global Institute обнародовали шокирующие данные
    К 2030 году около 800 миллионов людей потеряют рабочие места, ведь их заменят роботами. Об этом сообщает BBC. Исследователи из McKinsey Global Institute проанализировали 800 профессий в 46 странах и пришли к выводу, что пятая часть всей рабочей силы в мире будет заменена роботами. Больше всего пострадают работники пищевой промышленности и
    • Вчора, 17:00
    • Розсилка

    Специалисты McKinsey Global Institute обнародовали шокирующие данные

    К 2030 году около 800 миллионов людей потеряют рабочие места, ведь их заменят роботами.

    Об этом сообщает BBC.

    Исследователи из McKinsey Global Institute проанализировали 800 профессий в 46 странах и пришли к выводу, что пятая часть всей рабочей силы в мире будет заменена роботами. Больше всего пострадают работники пищевой промышленности и механизаторы.

    В богатых странах, таких как Германия и США, роботы могут заменить треть рабочего населения на различных работах.

    Более бедные страны, которые не могут себе позволить роботов, не будут затронуты. В Индии роботы заменят около 9% рабочих.

    Работы, которые требуют взаимодействия с людьми, меньше всего пострадают от всемирной автоматизации. Также не слишком сильно затронут низкооплачиваемые профессии: садовников, сантехников, электриков и других.

    Напомним, робот Jibo, продукт львовских разработчиков, вошел в список 25 изобретений 2017 года и попал на обложку нового номера журнала Time.

    Джерело: Українські новини

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