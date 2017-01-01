Львовский робот украсил обложку журнала Time
- Вчора, 14:31
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Jibo - стационарный робот для дома, который взаимодействует с людьми
Робот Jibo, продукт львовских разработчиков, вошел в список 25 изобретений 2017 года и попал на обложку нового номера журнала Time.
Об этом сообщается на сайте Lviv IT Cluster.
Разработкой робота частично занималась львовская компания Waverley Software, которая является членом Львовского ІТ Кластера.
Jibo - стационарный робот для дома, который взаимодействует с людьми. Он может распознавать лица и голос, запоминать шутки и строить настоящие отношения. Он реагирует на окружающую среду - движениями и звуками, может фотографировать людей и напоминать о важных событиях, рассказывать о погоде.
Напомним, ранее СМИ опубликовали подборку необычных изобретений японских ученых.
В сентябре в США дали Шнобелевскую премию по физике французскому ученому Марку-Антуану Фардину, который доказал, что кошки - это жидкость.