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    Львовский робот украсил обложку журнала Time

    Jibo - стационарный робот для дома, который взаимодействует с людьми
    Робот Jibo, продукт львовских разработчиков, вошел в список 25 изобретений 2017 года и попал на обложку нового номера журнала Time. Об этом сообщается на сайте Lviv IT Cluster. Разработкой робота частично занималась львовская компания Waverley Software, которая является членом Львовского ІТ Кластера. Jibo - стационарный робот для дома, который
    • Вчора, 14:31
    • Розсилка

    Jibo - стационарный робот для дома, который взаимодействует с людьми

    Робот Jibo, продукт львовских разработчиков, вошел в список 25 изобретений 2017 года и попал на обложку нового номера журнала Time.

    Об этом сообщается на сайте Lviv IT Cluster.

    Разработкой робота частично занималась львовская компания Waverley Software, которая является членом Львовского ІТ Кластера.

    Jibo - стационарный робот для дома, который взаимодействует с людьми. Он может распознавать лица и голос, запоминать шутки и строить настоящие отношения. Он реагирует на окружающую среду - движениями и звуками, может фотографировать людей и напоминать о важных событиях, рассказывать о погоде.

    Напомним, ранее СМИ опубликовали подборку необычных изобретений японских ученых.

    В сентябре в США дали Шнобелевскую премию по физике французскому ученому Марку-Антуану Фардину, который доказал, что кошки - это жидкость.

    США
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