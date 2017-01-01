Четвертая годовщина разгона студентов на Майдане: в Киеве провели ночную акцию
- Сьогодні, 10:28
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Розсилка
Активисты считают, что возле стелы Незалежности нужно поставить памятный знак
В Киеве в три часа ночи 30 ноября на Майдане собрались активисты, которых четыре года назад в центре столицы избили беркутовцы.
Об этом сообщает ТСН.
Каждый год участники кровавых событий собираются под стелой Незалежности, чтобы вспомнить ужасные события. На Майдан люди пришли с украинскими прапорами. Они пили чай, слушали музыку и делились воспоминаниями о ночи, которая изменила Украину.
Активисты считают, что возле стелы нужно поставить памятный знак. «Нельзя затирать память», - говорит один из них.
Ночевка на Майдане - это продолжение программы отмечания четвертой годовщины жестокого разгона. В среду, 29 ноября, почти 300 активистов собрались на шествие и отправились по центру столицы с факелами. От Майдана Незалежности колонной люди прошли к Администрации президента, а оттуда – к Министерству внутренних дел.
У здания МВД начались столкновения с правоохранителями, четырех активистов задержали, но позже отпустили.
Возле админзданий собравшиеся требовали от властей расследовать преступления против Майдана, за которые до сих пор почти никто не наказан.
Напомним, четыре года назад экс-президент Виктор Янукович не подписал соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. В центре Киева начался Евромайдан. Вечером 29 ноября, когда с главной площади разошлись политики, здесь остались только возмущенные студенты.
Посреди ночи 30 ноября их разогнали и жестоко избили беркутовцы. Студентов преследовали и отлавливали прямо на улицах. Протестующие искали убежища в Михайловском соборе. Пока шло побоище, на Майдан привезли новогоднюю елку и начали устанавливать.