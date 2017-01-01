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    Четвертая годовщина разгона студентов на Майдане: в Киеве провели ночную акцию

    Активисты считают, что возле стелы Незалежности нужно поставить памятный знак
    В Киеве в три часа ночи 30 ноября на Майдане собрались активисты, которых четыре года назад в центре столицы избили беркутовцы. Об этом сообщает ТСН. Каждый год участники кровавых событий собираются под стелой Незалежности, чтобы вспомнить ужасные события. На Майдан люди пришли с украинскими прапорами. Они пили чай, слушали музыку и делились
    • Сьогодні, 10:28
    • Розсилка
    Разгон студентов беркутовцами в 2013 году
    Разгон студентов беркутовцами в 2013 году

    Активисты считают, что возле стелы Незалежности нужно поставить памятный знак

    В Киеве в три часа ночи 30 ноября на Майдане собрались активисты, которых четыре года назад в центре столицы избили беркутовцы.

    Об этом сообщает ТСН.

    Каждый год участники кровавых событий собираются под стелой Незалежности, чтобы вспомнить ужасные события. На Майдан люди пришли с украинскими прапорами. Они пили чай, слушали музыку и делились воспоминаниями о ночи, которая изменила Украину.

    Активисты считают, что возле стелы нужно поставить памятный знак. «Нельзя затирать память», - говорит один из них.

    Ночевка на Майдане - это продолжение программы отмечания четвертой годовщины жестокого разгона. В среду, 29 ноября, почти 300 активистов собрались на шествие и отправились по центру столицы с факелами. От Майдана Незалежности колонной люди прошли к Администрации президента, а оттуда – к Министерству внутренних дел.

    У здания МВД начались столкновения с правоохранителями, четырех активистов задержали, но позже отпустили.

    Возле админзданий собравшиеся требовали от властей расследовать преступления против Майдана, за которые до сих пор почти никто не наказан.

    Напомним, четыре года назад экс-президент Виктор Янукович не подписал соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. В центре Киева начался Евромайдан. Вечером 29 ноября, когда с главной площади разошлись политики, здесь остались только возмущенные студенты.

    Посреди ночи 30 ноября их разогнали и жестоко избили беркутовцы. Студентов преследовали и отлавливали прямо на улицах. Протестующие искали убежища в Михайловском соборе. Пока шло побоище, на Майдан привезли новогоднюю елку и начали устанавливать. 

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