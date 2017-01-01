Число жертв взрыва в суде Никополя возросло

Еще двое подсудимых также пострадали и находятся в больнице

После взрыва в Никопольском горрайонном суде, который произошел в четверг, 30 ноября, скончался еще один пострадавший. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ НП Днепропетровской области Анна Старчевская. «После операции в больнице скончался один из трех подсудимых по делу об убийстве, во время слушания которого произошел взрыв», -



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ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Еще двое подсудимых также пострадали и находятся в больнице

После взрыва в Никопольском горрайонном суде, который произошел в четверг, 30 ноября, скончался еще один пострадавший.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ НП Днепропетровской области Анна Старчевская.

«После операции в больнице скончался один из трех подсудимых по делу об убийстве, во время слушания которого произошел взрыв», - заявила Старчевская.

По ее словам, остальные двое подсудимых также пострадали и находятся в больнице. «Одному из них делают операцию», - отметила спикер полиции Днепропетровщины.

Таким образом в результате происшествия погибли два человека, еще девять пострадали.

Напомним, в городе Никополь в четверг, 30 ноября, произошел взрыв в местном суде. Во время слушания дела по факту убийства, отец пострадавшего вытащил две гранаты и взорвал их.

Джерело: Цензор.НЕТ