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    Число жертв взрыва в суде Никополя возросло

    Еще двое подсудимых также пострадали и находятся в больнице
    После взрыва в Никопольском горрайонном суде, который произошел в четверг, 30 ноября, скончался еще один пострадавший. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ НП Днепропетровской области Анна Старчевская. «После операции в больнице скончался один из трех подсудимых по делу об убийстве, во время слушания которого произошел взрыв», -
    • Сьогодні, 15:20
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    ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

    Еще двое подсудимых также пострадали и находятся в больнице

    После взрыва в Никопольском горрайонном суде, который произошел в четверг, 30 ноября, скончался еще один пострадавший.

    Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ НП Днепропетровской области Анна Старчевская.

    «После операции в больнице скончался один из трех подсудимых по делу об убийстве, во время слушания которого произошел взрыв», - заявила Старчевская.

    По ее словам, остальные двое подсудимых также пострадали и находятся в больнице. «Одному из них делают операцию», - отметила спикер полиции Днепропетровщины.

    Таким образом в результате происшествия погибли два человека, еще девять пострадали.

    Напомним, в городе Никополь в четверг, 30 ноября, произошел взрыв в местном суде. Во время слушания дела по факту убийства, отец пострадавшего вытащил две гранаты и взорвал их.

    Джерело: Цензор.НЕТ

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