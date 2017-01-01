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    ФСБ выслала из России польского историка

    Генрик Глебоцкий выступал с лекциями о репрессиях НКВД против польских граждан
    Польский историк Генрик Глебоцкий был выслан из России после того, как он выступал с лекциями в Санкт-Петербурге о «красном терроре». Об этом пишет польское издание Wpolityce. Историк приехал в Россию 14 ноября, чтобы продолжить работу над исследованием о российско-польских отношениях в течение последних 200 лет. 22 и 23 ноября он
    • Вчора, 10:57
    • Розсилка

    Генрик Глебоцкий выступал с лекциями о репрессиях НКВД против польских граждан

    Польский историк Генрик Глебоцкий был выслан из России после того, как он выступал с лекциями в Санкт-Петербурге о «красном терроре».

    Об этом пишет польское издание Wpolityce.

    Историк приехал в Россию 14 ноября, чтобы продолжить работу над исследованием о российско-польских отношениях в течение последних 200 лет. 22 и 23 ноября он выступал с лекциями в Санкт-Петербурге, которые были посвящены репрессиям НКВД против польских граждан.

    24 ноября Глебоцкого задержали сотрудники ФСБ после того, как он вернулся из Санкт-Петербурга в Москву.

    Генрик Глебоцкий работает в Ягеллонском университете и является сотрудником филиала Института национальной памяти Польши (IPN) в Кракове.

    Напомним, ранее в международном аэропорту Шопена в Варшаве в залах прилета и отлета висели провокационные плакаты с картой Польши со Львовом и Вильнюсом в составе.

    Джерело: 112 Україна

    ФСБ
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