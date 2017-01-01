ФСБ выслала из России польского историка

Генрик Глебоцкий выступал с лекциями о репрессиях НКВД против польских граждан

Польский историк Генрик Глебоцкий был выслан из России после того, как он выступал с лекциями в Санкт-Петербурге о «красном терроре». Об этом пишет польское издание Wpolityce. Историк приехал в Россию 14 ноября, чтобы продолжить работу над исследованием о российско-польских отношениях в течение последних 200 лет. 22 и 23 ноября он



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Генрик Глебоцкий выступал с лекциями о репрессиях НКВД против польских граждан

Польский историк Генрик Глебоцкий был выслан из России после того, как он выступал с лекциями в Санкт-Петербурге о «красном терроре».

Об этом пишет польское издание Wpolityce.

Историк приехал в Россию 14 ноября, чтобы продолжить работу над исследованием о российско-польских отношениях в течение последних 200 лет. 22 и 23 ноября он выступал с лекциями в Санкт-Петербурге, которые были посвящены репрессиям НКВД против польских граждан.

24 ноября Глебоцкого задержали сотрудники ФСБ после того, как он вернулся из Санкт-Петербурга в Москву.

Генрик Глебоцкий работает в Ягеллонском университете и является сотрудником филиала Института национальной памяти Польши (IPN) в Кракове.

Напомним, ранее в международном аэропорту Шопена в Варшаве в залах прилета и отлета висели провокационные плакаты с картой Польши со Львовом и Вильнюсом в составе.

Джерело: 112 Україна