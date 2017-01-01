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    Кравчук заявил, что Украину окружают соседи-противники

    Первый президент Украины считает, что страна оказалась на коленях
    Украина находится в окружении стран, которые с ней воюют, либо пытаются влиять на ее внутреннюю политику. Об этом заявил в ходе дискуссии по случаю годовщины референдума о независимости Украины 1 декабря в Киеве первый президент Украины Леонид Кравчук. «Вокруг нас оказались противники. Россия - воюет. Польша хочет управлять Украиной, даже
    • Сьогодні, 14:10
    • Розсилка

    Первый президент Украины считает, что страна оказалась на коленях

    Украина находится в окружении стран, которые с ней воюют, либо пытаются влиять на ее внутреннюю политику. Об этом заявил в ходе дискуссии по случаю годовщины референдума о независимости Украины 1 декабря в Киеве первый президент Украины Леонид Кравчук.

    «Вокруг нас оказались противники. Россия - воюет. Польша хочет управлять Украиной, даже кадры расставлять, Венгрия говорит, что будет биться против нас. Румыния… Мы в окружении стран, которые имеют к нам постоянно какие-то претензии», - сказал Кравчук.

    Он отметил, что некоторые соседи хотят, чтобы улицы в украинских городах были названы так, «как они это видят», а также выступают против признания некоторых украинских исторических деятелей героями.

    «Я вам отвечу почему. На коленях стоим. Когда выпрямимся… В 91-м году нам удалось выпрямиться», - говорит Кравчук.

    Он считает, что путь к независимости Украине удалось пройти благодаря тому, что стороны искали взаимопонимание.

    При этом Кравчук отметил, что часто призывы к объединению, которые звучат в Украине, чаще всего предполагают объединение вокруг конкретной персоны, тогда как объединяться необходимо вокруг государства.

    Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Украине на высоких должностях работают чиновники с антипольскими взглядами.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Анджей Дуда
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