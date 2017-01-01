  1. Головна
  2. російською
  3. Новости
    Раздел для русскоговорящего
    Новости

    Литва передаст Украине ненужные автоматы Калашникова

    Вооружение использовали в Литве до его замены по стандартам НАТО
    Правительство Литвы приняло решение передать Украине вооружение и боеприпасы почти на 2 млн евро. Об этом заявили в министерстве обороны республики. Украине будет передано вооружение, которое использовалось до его замены по стандартам НАТО. Основную часть передаваемого вооружения составят более 7 тыс. автоматов Калашникова, почти 2 млн единиц
    • Сьогодні, 10:44
    • Розсилка

    Вооружение использовали в Литве до его замены по стандартам НАТО

    Правительство Литвы приняло решение передать Украине вооружение и боеприпасы почти на 2 млн евро.

    Об этом заявили в министерстве обороны республики.

    Украине будет передано вооружение, которое использовалось до его замены по стандартам НАТО. Основную часть передаваемого вооружения составят более 7 тыс. автоматов Калашникова, почти 2 млн единиц патронов.

    Также передается более 80 пулеметов, более десяти минометов, противотанковое и прочее вооружение.

    «Передача имущества является частью последовательной и всесторонней помощи Литвы Украине в укреплении оборонных мощностей и обеспечении суверенитета государств», - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

    Напомним, посол США в Украине Мари Йованович сообщила, что США и Украина ведут переговоры о передаче украинцам двух патрульных судов.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    США НАТО Литва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ