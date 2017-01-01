Литва передаст Украине ненужные автоматы Калашникова

Вооружение использовали в Литве до его замены по стандартам НАТО

Правительство Литвы приняло решение передать Украине вооружение и боеприпасы почти на 2 млн евро. Об этом заявили в министерстве обороны республики. Украине будет передано вооружение, которое использовалось до его замены по стандартам НАТО. Основную часть передаваемого вооружения составят более 7 тыс. автоматов Калашникова, почти 2 млн единиц



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Вооружение использовали в Литве до его замены по стандартам НАТО

Правительство Литвы приняло решение передать Украине вооружение и боеприпасы почти на 2 млн евро.

Об этом заявили в министерстве обороны республики.

Украине будет передано вооружение, которое использовалось до его замены по стандартам НАТО. Основную часть передаваемого вооружения составят более 7 тыс. автоматов Калашникова, почти 2 млн единиц патронов.

Также передается более 80 пулеметов, более десяти минометов, противотанковое и прочее вооружение.

«Передача имущества является частью последовательной и всесторонней помощи Литвы Украине в укреплении оборонных мощностей и обеспечении суверенитета государств», - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович сообщила, что США и Украина ведут переговоры о передаче украинцам двух патрульных судов.

Джерело: Інтерфакс-Україна