Львовский студент утонул в бассейне: подробности трагедии

Назар впервые пришел на занятие по плаванию

Первокурсник львовского университета им. Ивана Франко, который утонул в бассейне спорткомплекса на паре по физкультуре, в день трагедии впервые пришел на занятие по плаванию. Об этом сообщает ТСН. Назара на дне бассейна увидел один из первокурсников физического факультета. Студенты и два преподавателя бросились на помощь. «Мы его все время



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Назар впервые пришел на занятие по плаванию

Первокурсник львовского университета им. Ивана Франко, который утонул в бассейне спорткомплекса на паре по физкультуре, в день трагедии впервые пришел на занятие по плаванию.

Об этом сообщает ТСН.

Назара на дне бассейна увидел один из первокурсников физического факультета. Студенты и два преподавателя бросились на помощь.

«Мы его все время над водой держали, то есть мы его не опускали под воду, по крайней мере голову. Я не знаю, был ли он жив», - рассказывает однокурсник погибшего Петр Саприянчук.

Вместе с медсестрой парню проводили реанимационные мероприятия, но они не принесли результата. Врачи скорой, приехавшие на вызов, констатировали смерть студента.

В университетском спорткомплексе говорят, что Назар впервые пришел на занятие по плаванию. Был на первой дорожке, где есть бортики, чтобы держаться. Ни барахтанья, ни криков никто не слышал и не видел.

«Преподаватель спросила его, умеет ли он соответственно плавать, он сказал, что умеет плавать, но не технично. И он получил задание для такого среднего уровня умения плавать», - говорит заведующий кафедрой физического воспитания и спорта ЛНУ им. Ивана Франко Романа Сиренко.

Теперь в университете проводят служебную проверку. В полиции открыли уголовное производство по факту служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям.

Правоохранители говорят, на теле парня повреждений не было. Предварительная причина смерти - утопление. Под водой Назар находился около двух минут.

Похоронят студента 30 ноября. Организацию похорон взял на себя университет.

Напомним, трагедия в бассейне спорткомплекса львовского университета произошла 28 ноября.