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    Львовский студент утонул в бассейне: подробности трагедии

    Назар впервые пришел на занятие по плаванию
    Первокурсник львовского университета им. Ивана Франко, который утонул в бассейне спорткомплекса на паре по физкультуре, в день трагедии впервые пришел на занятие по плаванию. Об этом сообщает ТСН. Назара на дне бассейна увидел один из первокурсников физического факультета. Студенты и два преподавателя бросились на помощь. «Мы его все время
    • Сьогодні, 12:59
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    Назар впервые пришел на занятие по плаванию

    Первокурсник львовского университета им. Ивана Франко, который утонул в бассейне спорткомплекса на паре по физкультуре, в день трагедии впервые пришел на занятие по плаванию.

    Об этом сообщает ТСН.

    Назара на дне бассейна увидел один из первокурсников физического факультета. Студенты и два преподавателя бросились на помощь.

    «Мы его все время над водой держали, то есть мы его не опускали под воду, по крайней мере голову. Я не знаю, был ли он жив», - рассказывает однокурсник погибшего Петр Саприянчук.

    Вместе с медсестрой парню проводили реанимационные мероприятия, но они не принесли результата. Врачи скорой, приехавшие на вызов, констатировали смерть студента.

    В университетском спорткомплексе говорят, что Назар впервые пришел на занятие по плаванию. Был на первой дорожке, где есть бортики, чтобы держаться. Ни барахтанья, ни криков никто не слышал и не видел.

    «Преподаватель спросила его, умеет ли он соответственно плавать, он сказал, что умеет плавать, но не технично. И он получил задание для такого среднего уровня умения плавать», - говорит заведующий кафедрой физического воспитания и спорта ЛНУ им. Ивана Франко Романа Сиренко.

    Теперь в университете проводят служебную проверку. В полиции открыли уголовное производство по факту служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям.

    Правоохранители говорят, на теле парня повреждений не было. Предварительная причина смерти - утопление. Под водой Назар находился около двух минут.

    Похоронят студента 30 ноября. Организацию похорон взял на себя университет.

    Напомним, трагедия в бассейне спорткомплекса львовского университета произошла 28 ноября.

    смерть
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