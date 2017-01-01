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    Мировой рекорд: аэропорт Мумбаи шокировал количеством рейсов за сутки

    В некоторых случаях рейсы совершались каждую минуту
    Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи (Индия) установил мировой рекорд по количеству рейсов за сутки. Как сообщает The Times of India, 24 ноября в аэропорту выполнено 969 взлетов и посадок. Такая цифра была достигнута за счет большого числа чартерных рейсов и частных перелетов. Ранее установленный рекорд составлял 935 рейсов в
    • Вчора, 11:11
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    В некоторых случаях рейсы совершались каждую минуту

    Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи (Индия) установил мировой рекорд по количеству рейсов за сутки.

    Как сообщает The Times of India, 24 ноября в аэропорту выполнено 969 взлетов и посадок. Такая цифра была достигнута за счет большого числа чартерных рейсов и частных перелетов.

    Ранее установленный рекорд составлял 935 рейсов в сутки, он принадлежал этому же аэропорту.

    Специфика воздушной гавани Мумбая в том, что она занимает небольшую площадь, а ее взлетно-посадочные полосы образуют крест, поэтому их одновременное использование невозможно. Высокая проходимость обеспечивается за счет слаженной работы персонала.

    В рекордный день в аэропорту три раза в течение часа смогли взлететь и выполнить посадку 50 самолетов, в некоторых случаях рейсы совершались каждую минуту.

    Представитель аэропорта сообщил, что планируется установить новый рекорд - тысячу рейсов в день.

    Крупнейший в Индии аэропорт имени Чатрапати Шиваджи расположен в 26 километрах от Мумбаи. Он, в том числе, является местом пересадки туристов, направляющихся на Гоа. Это второй в мире по проходимости аэропорт с одной взлетно-посадочной полосой после лондонского Гатвика.

    В других воздушных гаванях такого типа совершается не более 42 рейсов в час.

    Джерело: Лента.Ру

    рекорд
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