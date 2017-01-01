На Донбассе за осень погибли 32 украинских бойца

В ноябре Вооруженные силы понесли наибольшие потери

На востоке Украины осенью вследствие боевых действий погибли 32 военнослужащих сил АТО, еще 123 бойца были ранены. Об этом свидетельствуют ежедневные данные штаба АТО, пишет «Тиждень». В ноябре Вооруженные силы понесли наибольшие потери - 14 военных погибли, 46 бойцов получили ранения в результате обстрелов со стороны



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В ноябре Вооруженные силы понесли наибольшие потери

На востоке Украины осенью вследствие боевых действий погибли 32 военнослужащих сил АТО, еще 123 бойца были ранены.

Об этом свидетельствуют ежедневные данные штаба АТО, пишет «Тиждень».

В ноябре Вооруженные силы понесли наибольшие потери - 14 военных погибли, 46 бойцов получили ранения в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

В течение октября на востоке погибли 11 бойцов АТО, ранения получили 47 бойцов.

Наименьшие потери были в сентябре во время «школьного перемирия». По официальным данным, погибли 6 военнослужащих, ранения получили 30 бойцов. Также погиб один защитник Украины, который не входил в ВСУ.

Напомним, в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине объяснили, почему наблюдатель СMM, который 25 ноября способствовал передаче останков военнослужащих ВСУ вблизи города Счастье, козырял представителю стороны боевиков.