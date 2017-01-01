В ОБСЕ объяснили инцидент с козырянием при передаче останков бойцов

В организации признали, что наблюдатель допустил оплошность

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине объяснили, почему наблюдатель СMM, который 25 ноября способствовал передаче останков военнослужащих ВСУ вблизи города Счастье, козырял представителю стороны боевиков. Об этом сообщается на странице OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine в соцсети Facebook. «Мужчина, с



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Скриншот с видео

В организации признали, что наблюдатель допустил оплошность

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине объяснили, почему наблюдатель СMM, который 25 ноября способствовал передаче останков военнослужащих ВСУ вблизи города Счастье, козырял представителю стороны боевиков.

Об этом сообщается на странице OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine в соцсети Facebook.

«Мужчина, с которым здоровается наблюдатель СMM, является членом организации, занимающейся эксгумацией, передачей тел и обменом пленными/задержанными. Наблюдатель Миссии сотрудничает с этим человеком и организацией с 2015 года», - говорится в сообщении.

В СММ ОБСЕ признали, что наблюдатель допустил оплошность. «По этому поводу ведется внутренняя работа с целью недопущения ее повторения. Это непроизвольный жест, присущий многим, кто ранее служил в вооруженных силах. Он ни в коем случае не свидетельствует об одобрении или привязанности к любой позиции или точке зрения», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, 25 ноября миссия ОБСЕ способствовала установлению режима прекращения огня в поселках Новотошковское и Сентяновка для обеспечения перевозки тел погибших военнослужащих ВСУ.

В соцсети возник скандал из-за того, что на видеозаписи процесса передачи тел заметили наблюдателя СММ ОБСЕ, который козырял представителю боевиков.