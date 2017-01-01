Нардеп Береза попал в больницу
- Вчора, 15:29
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По словам депутата, у него произошел гипертонический криз
У народного депутата Украины Борислава Березы в понедельник, 27 ноября, произошел гипертонический криз.
Об этом нардеп сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
«Сегодня ни приема граждан, ни эфиров не будет. Приношу извинения всем, кому спутал планы на сегодня, и телеканалу ATR, который уже меня анонсировал», - написал Береза.
По словам депутата, у него впервые в жизни произошел гипертонический криз.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления. Врачи диагностировали хроническое переутомление с тахикардией.
При этом источник в «Феофании» рассказал, что Холодницкий сам приезжал в больницу и пробыл там несколько часов.