Новый президент Зимбабве принял присягу (видео)
- 24 Листопада, 14:16
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Розсилка
Церемония инаугурации состоялась на национальном стадионе в Хараре
Бывший первый вице-президент Зимбабве 75-летний Эммерсон Мнангагва в пятницу, 24 ноября, принял присягу в качестве нового главы государства.
Как сообщает ВВС, под небурные аплодисменты Мнангагва отдал дань уважения своему предшественнику Роберту Мугабе. Он назвал предыдущего президента страны «отцом, наставником и соратником».
Также Мнангагва сказал, что «не забывает о жителях Зимбабве, которые помогли сделать этот день».
Церемония инаугурации прошла на территории национального стадиона в столице страны - Хараре.
Напомним, 15 ноября высшее руководство армии Зимбабве ввело военную технику в столицу страны Хараре и посадило под домашний арест 93-летнего президента Роберта Мугабе. Он отказывался добровольно идти в отставку.
Позже стало известно, что Мугабе согласился на условия отставки с поста президента Зимбабве и подготовил соответствующее письмо, которое должно быть направлено спикеру парламента страны.
Мугабе ушел в отставку после того, как парламент страны начал процедуру его импичмента.