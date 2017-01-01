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    Новый президент Зимбабве принял присягу (видео)

    Церемония инаугурации состоялась на национальном стадионе в Хараре
    Бывший первый вице-президент Зимбабве 75-летний Эммерсон Мнангагва в пятницу, 24 ноября, принял присягу в качестве нового главы государства. Как сообщает ВВС, под небурные аплодисменты Мнангагва отдал дань уважения своему предшественнику Роберту Мугабе. Он назвал предыдущего президента страны «отцом, наставником и соратником». Также
    • 24 Листопада, 14:16
    • Розсилка
    Reuters

    Церемония инаугурации состоялась на национальном стадионе в Хараре

    Бывший первый вице-президент Зимбабве 75-летний Эммерсон Мнангагва в пятницу, 24 ноября, принял присягу в качестве нового главы государства.

    Как сообщает ВВС, под небурные аплодисменты Мнангагва отдал дань уважения своему предшественнику Роберту Мугабе. Он назвал предыдущего президента страны «отцом, наставником и соратником».

    Также Мнангагва сказал, что «не забывает о жителях Зимбабве, которые помогли сделать этот день».

    Церемония инаугурации прошла на территории национального стадиона в столице страны - Хараре.

    Напомним, 15 ноября высшее руководство армии Зимбабве ввело военную технику в столицу страны Хараре и посадило под домашний арест 93-летнего президента Роберта Мугабе. Он отказывался добровольно идти в отставку.

    Позже стало известно, что Мугабе согласился на условия отставки с поста президента Зимбабве и подготовил соответствующее письмо, которое должно быть направлено спикеру парламента страны.

    Мугабе ушел в отставку после того, как парламент страны начал процедуру его импичмента

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