Новый президент Зимбабве принял присягу (видео)

Церемония инаугурации состоялась на национальном стадионе в Хараре

Бывший первый вице-президент Зимбабве 75-летний Эммерсон Мнангагва в пятницу, 24 ноября, принял присягу в качестве нового главы государства. Как сообщает ВВС, под небурные аплодисменты Мнангагва отдал дань уважения своему предшественнику Роберту Мугабе. Он назвал предыдущего президента страны «отцом, наставником и соратником». Также



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Reuters

Церемония инаугурации состоялась на национальном стадионе в Хараре

Бывший первый вице-президент Зимбабве 75-летний Эммерсон Мнангагва в пятницу, 24 ноября, принял присягу в качестве нового главы государства.

Как сообщает ВВС, под небурные аплодисменты Мнангагва отдал дань уважения своему предшественнику Роберту Мугабе. Он назвал предыдущего президента страны «отцом, наставником и соратником».

Также Мнангагва сказал, что «не забывает о жителях Зимбабве, которые помогли сделать этот день».

Церемония инаугурации прошла на территории национального стадиона в столице страны - Хараре.

Напомним, 15 ноября высшее руководство армии Зимбабве ввело военную технику в столицу страны Хараре и посадило под домашний арест 93-летнего президента Роберта Мугабе. Он отказывался добровольно идти в отставку.

Позже стало известно, что Мугабе согласился на условия отставки с поста президента Зимбабве и подготовил соответствующее письмо, которое должно быть направлено спикеру парламента страны.

Мугабе ушел в отставку после того, как парламент страны начал процедуру его импичмента.