Под Киевом на свадьбе убили жениха

Охранника комплекса задержали, ему сообщили о подозрении

В Обуховском районе на Киевщине во время празднования свадьбы был смертельно ранен ножом 23-летний жених. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области. Трагедия произошла в одном из гостинично-ресторанных комплексов. «Около часа ночи пьяные гости и жених перессорились. Мужчина вышел во двор комплекса, где



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ГУ Нацполиции в Киевской области

Охранника комплекса задержали, ему сообщили о подозрении

В Обуховском районе на Киевщине во время празднования свадьбы был смертельно ранен ножом 23-летний жених.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Трагедия произошла в одном из гостинично-ресторанных комплексов.

«Около часа ночи пьяные гости и жених перессорились. Мужчина вышел во двор комплекса, где увидел 66-летнего охранника. Возник еще один конфликт. Парень набросился на охранника, а тот достал нож и ранил его в область паха», - сообщили в полиции.

20-летняя невеста нашла раненного мужа в помещении для охранника около пяти часов утра.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Врачам не удалось спасти пациента, он умер от потери крови.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Охранника комплекса задержали, ему сообщили о подозрении. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.