Похищение парня в Одессе: отцу угрожали, что ребенка убьют

Потерпевшие решились обратиться в полицию только после передачи выкупа

В Одессе группа иностранцев-студентов похитили 17-летнего парня и требовали от его отца выкуп. Об этом сообщает Приморский отдел полиции в Одессе. Похищение произошло на автостоянке одного из торгово-развлекательных центров. «Применив физическую силу, злоумышленники затолкали несовершеннолетнего в автомобиль, после чего уехали с места



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Фото: Приморский отдел полиции в Одессе

Потерпевшие решились обратиться в полицию только после передачи выкупа

В Одессе группа иностранцев-студентов похитили 17-летнего парня и требовали от его отца выкуп.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в Одессе.

Похищение произошло на автостоянке одного из торгово-развлекательных центров.

«Применив физическую силу, злоумышленники затолкали несовершеннолетнего в автомобиль, после чего уехали с места происшествия. В салоне злоумышленники нанесли телесные повреждения юноше, завладели его мобильными телефонами, деньгами и золотыми изделиями», - рассказали в полиции.

Преступники завезли похищенного парня в квартиру, где связали парня, заклеив рот скотчем. Они узнали у него номер телефона отца и позвонили с требованием передать деньги в обмен на свободу сына. Злоумышленники грозили отцу, что в случае невыполнения требований убьют сына.

«Отец собрал необходимую сумму и передал ее злоумышленникам, сын был отпущен. Только после этого потерпевшие решились обратиться в правоохранительные органы», - сообщили в полиции.

Полицейские вышли на след преступников и задержали их. При задержании были изъяты вещественные доказательства, которые прямо указывали на причастность каждого из них к совершению противоправных действий.

Участники преступления были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователями открыто три уголовных производства по ч. 2 ст. 187 (разбой), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одессе произошло резонансное похищение ребенка - исчез мальчик, который играл на детской площадке. Его похитила несовершеннолетняя девушка цыганской национальности.