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    Россия пыталась нелегально купить украинское военное оборудование

    Российские спецслужбы разработали незаконный механизм закупок товаров в Украине
    В Запорожье сотрудники Службы безопасности разоблачили попытку представителей российских военно-промышленных компаний получить для нужд оборонного комплекса РФ продукцию одного из запорожских предприятий. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Правоохранители установили, что в условиях введенных Украиной санкций для обеспечения потребностей
    • Сьогодні, 10:51
    • Розсилка
    Пресс-центр СБУ

    Российские спецслужбы разработали незаконный механизм закупок товаров в Украине

    В Запорожье сотрудники Службы безопасности разоблачили попытку представителей российских военно-промышленных компаний получить для нужд оборонного комплекса РФ продукцию одного из запорожских предприятий.

    Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

    Правоохранители установили, что в условиях введенных Украиной санкций для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ военной продукцией российские спецслужбы разработали нелегальный механизм закупок товаров в Украине.

    Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2016 году через украинские коммерческие структуры, подконтрольные гражданам РФ, организаторы планировали наладить поставки в Россию высокотехнологичного оборудования отечественного производства в обход определенных государством ограничений.

    «Дельцы собирались легально приобрести товары двойного назначения на фирмы-резиденты и переправить продукцию в Россию. По заключению профильных экспертов, оборудование запорожского завода, в частности, может быть использовано в военной промышленности», - заявили в СБУ.

    Во время обысков на предприятии и у фигурантов дела изъяты образцы оборудования двойного назначения, которые направлено на экспертизу.

    Открыто уголовное производство по ст. 111 и 333 Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

    Напомним, в ходе модернизации военно-транспортный самолет Ан-70 производства ГП «Антонов» получит новую авионику и избавится от российских деталей.

    СБУ Антонов
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