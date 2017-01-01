Россия пыталась нелегально купить украинское военное оборудование

Российские спецслужбы разработали незаконный механизм закупок товаров в Украине

В Запорожье сотрудники Службы безопасности разоблачили попытку представителей российских военно-промышленных компаний получить для нужд оборонного комплекса РФ продукцию одного из запорожских предприятий. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Правоохранители установили, что в условиях введенных Украиной санкций для обеспечения потребностей



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Пресс-центр СБУ

Российские спецслужбы разработали незаконный механизм закупок товаров в Украине

В Запорожье сотрудники Службы безопасности разоблачили попытку представителей российских военно-промышленных компаний получить для нужд оборонного комплекса РФ продукцию одного из запорожских предприятий.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в условиях введенных Украиной санкций для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ военной продукцией российские спецслужбы разработали нелегальный механизм закупок товаров в Украине.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2016 году через украинские коммерческие структуры, подконтрольные гражданам РФ, организаторы планировали наладить поставки в Россию высокотехнологичного оборудования отечественного производства в обход определенных государством ограничений.

«Дельцы собирались легально приобрести товары двойного назначения на фирмы-резиденты и переправить продукцию в Россию. По заключению профильных экспертов, оборудование запорожского завода, в частности, может быть использовано в военной промышленности», - заявили в СБУ.

Во время обысков на предприятии и у фигурантов дела изъяты образцы оборудования двойного назначения, которые направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 111 и 333 Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

Напомним, в ходе модернизации военно-транспортный самолет Ан-70 производства ГП «Антонов» получит новую авионику и избавится от российских деталей.