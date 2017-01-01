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    Синоптик рассказала о погоде на Новый год в Украине

    Сильных осадков в декабре ожидать не стоит
    Новогодние праздники в Украине ожидаются преимущественно без снега. Об этом в эфире Радио Свобода сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова. «На Новый год будут неустойчивые погодные условия - от холода к теплу, не очень зимние», -
    • Вчора, 18:37
    • Розсилка
    Фото: Folk Ukraine

    Сильных осадков в декабре ожидать не стоит

    Новогодние праздники в Украине ожидаются преимущественно без снега.

    Об этом в эфире Радио Свобода сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

    «На Новый год будут неустойчивые погодные условия - от холода к теплу, не очень зимние», - отметила Мартазинова.

    В целом, метеоролог говорит, что первая декада декабря будет значительно холоднее последующих дней. По ее словам, сильных осадков в декабре ожидать не стоит.

    Напомним, в Украине в четверг, 30 ноября, на дорогах ожидается гололед.

    Утром в среду, 29 ноября, в Киеве из-за гололеда на дорогах образовались масштабные заторы, увеличилось количество ДТП. В КП «Киевпасстранс» заявили, что троллейбусные и автобусные маршруты курсировали с отклонением от графика.

    В Запорожье 29 ноября из-за сильного гололеда образовались заторы на трассе Запорожье - Днепр, а местный аэропорт не принимал самолеты из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.

    Новый год
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