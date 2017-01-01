Стало известно количество российских наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Наблюдательные патрули состоят из 6-8 участников

В Украине присутствуют 39 наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), которые были направлены из России. Об этом заявил Александр Хуг, первый заместитель председателя СММ ОБСЕ. По его словам, в общем 40 стран направляют наблюдателей в миссию ОБСЕ в Украине, 50-60% наблюдателей из



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Наблюдательные патрули состоят из 6-8 участников

В Украине присутствуют 39 наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), которые были направлены из России. Об этом заявил Александр Хуг, первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

По его словам, в общем 40 стран направляют наблюдателей в миссию ОБСЕ в Украине, 50-60% наблюдателей из стран ЕС. Наибольший контингент наблюдателей - из США, который в целом составляет 66 представителей.

«Наблюдательные патрули состоят из 6-8 участников - разных по национальности и происхождению», - отметил Хуг.

По его словам, после проведения патрулирования все члены наблюдательного патруля должны согласовать свой отчет.

Хуг заявил, что ОБСЕ очень внимательно относится к тому, чтобы информация в отчетах наблюдателей была объективной.

Напомним, в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине объяснили, почему наблюдатель СMM, который 25 ноября способствовал передаче останков военнослужащих ВСУ вблизи города Счастье, козырял представителю стороны боевиков.

Джерело: Голос Америки