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    Украина спасает французский Airbus, который застрял в Канаде

    Ан-124 вылетел из аэропорта Шарль-де-Голль
    Украинский транспортный самолет «Руслан» доставит новый двигатель для Airbus А380, на борту которого 30 сентября произошло крупное ЧП. Об этом сообщается на странице RadarBox24.com в соцсети Facebook. «Ан-124 ГП «Антонов» вылетел из Парижского CDG (аэропорт Шарль-де-Голль) в Гус-Бей с новым двигателем для Air
    • 24 Листопада, 13:30
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    Ан-124 вылетел из аэропорта Шарль-де-Голль

    Украинский транспортный самолет «Руслан» доставит новый двигатель для Airbus А380, на борту которого 30 сентября произошло крупное ЧП.

    Об этом сообщается на странице RadarBox24.com в соцсети Facebook.

    «Ан-124 ГП «Антонов» вылетел из Парижского CDG (аэропорт Шарль-де-Голль) в Гус-Бей с новым двигателем для Air France», - говорится в сообщении.

    Напомним, 30 сентября самолет авиакомпании Air France Airbus А380 был вынужден совершить аварийную посадку в канадском городе Гус-Бей из-за отказа одного из двигателей.

    Самолет следовал рейсом AF66 из Парижа в Лос-Анджелес. Один из четырех двигателей отказал, когда лайнер пролетал западнее Гренландии, часть деталей двигателя отвалилась.

    На борту аэробуса находились 496 пассажиров и 24 члена экипажа. Лайнер успешно приземлился в Канаде, никто не пострадал.

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