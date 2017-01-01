Украина спасает французский Airbus, который застрял в Канаде

Ан-124 вылетел из аэропорта Шарль-де-Голль

Украинский транспортный самолет «Руслан» доставит новый двигатель для Airbus А380, на борту которого 30 сентября произошло крупное ЧП. Об этом сообщается на странице RadarBox24.com в соцсети Facebook. «Ан-124 ГП «Антонов» вылетел из Парижского CDG (аэропорт Шарль-де-Голль) в Гус-Бей с новым двигателем для Air



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Ан-124 вылетел из аэропорта Шарль-де-Голль

Украинский транспортный самолет «Руслан» доставит новый двигатель для Airbus А380, на борту которого 30 сентября произошло крупное ЧП.

Об этом сообщается на странице RadarBox24.com в соцсети Facebook.

«Ан-124 ГП «Антонов» вылетел из Парижского CDG (аэропорт Шарль-де-Голль) в Гус-Бей с новым двигателем для Air France», - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября самолет авиакомпании Air France Airbus А380 был вынужден совершить аварийную посадку в канадском городе Гус-Бей из-за отказа одного из двигателей.

Самолет следовал рейсом AF66 из Парижа в Лос-Анджелес. Один из четырех двигателей отказал, когда лайнер пролетал западнее Гренландии, часть деталей двигателя отвалилась.

На борту аэробуса находились 496 пассажиров и 24 члена экипажа. Лайнер успешно приземлился в Канаде, никто не пострадал.