Украинцев предупредили об ухудшении погоды

В одних областях будет стоять туман, в других ожидается гололед

В среду, 29 ноября, в большинстве областей Украины (кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Крыма) ожидается гололед. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, на западе страны прогнозируют туман. «В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской,



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В одних областях будет стоять туман, в других ожидается гололед

В среду, 29 ноября, в большинстве областей Украины (кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Крыма) ожидается гололед.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, на западе страны прогнозируют туман.

«В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях ночью и утром туман», - заявили в ГосЧС.

В результате видимость снизится до 200-500 метров.

Напомним, украинские метеорологи говорят, что эта зима обещает быть немного теплее предыдущей. В свою очередь народные синоптики предупреждают, что стоит готовиться к затяжным морозам, которые продлятся периодами всю зиму.

Ранее старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Светлана Краковская в интервью «Главкому» отметила, что прогнозы на 2018 год о самой холодной зиме за последние 100 лет не нужно воспринимать серьезно.