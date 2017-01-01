Украинский поезд попал в аварию в Беларуси
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Среди причин происшествия - ошибочный перевод стрелки во время прохождения состава
В Беларуси при отправлении со станции Жлобин сошел с рельсов один из вагонов поезда №100 Минск – Запорожье.
Об этом сообщает «Беларусь сегодня».
Инцидент произошел около 10:30 30 ноября.
По предварительной информации, ЧП произошло с пятым вагоном, в котором вместе с проводником находилось 10 человек.
Как сообщили в Гомельском отделении Белорусской железной дороги, медицинская помощь никому не понадобилась. Пассажиров перевели в четвертый вагон.
Через 40 минут состав отправился на станцию Гомель, где поезд дополнили недостающим вагоном.
Районный отдел Следственного комитета проводит проверку инцидента. Среди предварительных причин происшествия - ошибочный перевод стрелки во время прохождения состава.
Напомним, движение всех российских поездов будет переведено на новую железнодорожную линию в обход Украины Журавка - Миллерово до конца 2017 года.