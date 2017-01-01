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    Украинский поезд попал в аварию в Беларуси

    Среди причин происшествия - ошибочный перевод стрелки во время прохождения состава
    В Беларуси при отправлении со станции Жлобин сошел с рельсов один из вагонов поезда №100 Минск – Запорожье. Об этом сообщает «Беларусь сегодня». Инцидент произошел около 10:30 30 ноября. По предварительной информации, ЧП произошло с пятым вагоном, в котором вместе с проводником находилось 10 человек. Как сообщили в Гомельском
    • Сьогодні, 17:50
    • Розсилка

    Среди причин происшествия - ошибочный перевод стрелки во время прохождения состава

    В Беларуси при отправлении со станции Жлобин сошел с рельсов один из вагонов поезда №100 Минск – Запорожье.

    Об этом сообщает «Беларусь сегодня».

    Инцидент произошел около 10:30 30 ноября.

    По предварительной информации, ЧП произошло с пятым вагоном, в котором вместе с проводником находилось 10 человек.

    Как сообщили в Гомельском отделении Белорусской железной дороги, медицинская помощь никому не понадобилась. Пассажиров перевели в четвертый вагон.

    Через 40 минут состав отправился на станцию Гомель, где поезд дополнили недостающим вагоном.

    Районный отдел Следственного комитета проводит проверку инцидента. Среди предварительных причин происшествия - ошибочный перевод стрелки во время прохождения состава.

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    Украинский поезд попал в аварию в Беларуси
    Украинский поезд попал в аварию в Беларуси

    Напомним, движение всех российских поездов будет переведено на новую железнодорожную линию в обход Украины Журавка - Миллерово до конца 2017 года. 

    дороги
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