Украинский поезд попал в аварию в Беларуси

Среди причин происшествия - ошибочный перевод стрелки во время прохождения состава

В Беларуси при отправлении со станции Жлобин сошел с рельсов один из вагонов поезда №100 Минск – Запорожье. Об этом сообщает «Беларусь сегодня». Инцидент произошел около 10:30 30 ноября. По предварительной информации, ЧП произошло с пятым вагоном, в котором вместе с проводником находилось 10 человек. Как сообщили в Гомельском



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Среди причин происшествия - ошибочный перевод стрелки во время прохождения состава

В Беларуси при отправлении со станции Жлобин сошел с рельсов один из вагонов поезда №100 Минск – Запорожье.

Об этом сообщает «Беларусь сегодня».

Инцидент произошел около 10:30 30 ноября.

По предварительной информации, ЧП произошло с пятым вагоном, в котором вместе с проводником находилось 10 человек.

Как сообщили в Гомельском отделении Белорусской железной дороги, медицинская помощь никому не понадобилась. Пассажиров перевели в четвертый вагон.

Через 40 минут состав отправился на станцию Гомель, где поезд дополнили недостающим вагоном.

Районный отдел Следственного комитета проводит проверку инцидента. Среди предварительных причин происшествия - ошибочный перевод стрелки во время прохождения состава.

Напомним, движение всех российских поездов будет переведено на новую железнодорожную линию в обход Украины Журавка - Миллерово до конца 2017 года.