В Крыму проходят похороны Веджие Кашки

На прощание с активисткой пришли толпы людей

В аннексированном Крыму в пятницу, 24 ноября, прощаются с 82-летней активисткой крымскотатарского национального движения Веджие Кашкой. Ее похоронят в селе Новокленово Белогорского района. Толпы людей пришли, чтобы проводить Верджие Кашку в последний путь. Веджие Кашка скончалась 23 ноября в ходе задержаний крымских татар в Симферополе.



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Веджие Кашка

На прощание с активисткой пришли толпы людей

В аннексированном Крыму в пятницу, 24 ноября, прощаются с 82-летней активисткой крымскотатарского национального движения Веджие Кашкой.

Ее похоронят в селе Новокленово Белогорского района.

Толпы людей пришли, чтобы проводить Верджие Кашку в последний путь.

Веджие Кашка скончалась 23 ноября в ходе задержаний крымских татар в Симферополе. Женщина пожаловалась на плохое самочувствие, ее увезла с места событий скорая.

Прокуратура Крыма при ГПУ сообщила, что расследует смерть Веджие Кашки как «умышленное убийство».

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что активистка стала очередной жертвой российской оккупации Крыма.

«Меджлис крымскотатарского народа решительно осуждает убийство российскими оккупантами активистки крымскотатарского национального движения Веджие Кашки и призывает украинские правоохранительные органы приложить все усилия для привлечения виновных в гибели к ответственности в рамках национальных и международных судебных институтов», - подчеркнул Чубаров.

Напомним, ФСБ России обвинила задержанных в Симферополе четырех крымских татар в «вымогательстве в особо крупном размере» у гражданина Турции.