В Литве начнет действовать аналог «акта Магнитского»

В документе перечисляется, кто именно «не желателен в демократическом мире»

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, аналогичный «акту Магнитского». Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает пресс-служба президента Литвы. Парламент страны принял закон в середине ноября. Документ запрещает въезд в республику на пять лет иностранцам, если они нарушили права человека, причастны к крупномасштабной



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В документе перечисляется, кто именно «не желателен в демократическом мире»

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, аналогичный «акту Магнитского».

Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает пресс-служба президента Литвы.

Парламент страны принял закон в середине ноября.

Документ запрещает въезд в республику на пять лет иностранцам, если они нарушили права человека, причастны к крупномасштабной коррупции и отмыванию денег и из-за этого внесены в списки других стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли или в списки запрещенных лиц НАТО.

По словам Грибаускайте, Литва вместе с международным сообществом говорит твердое «нет» грязным деньгам и отрицанию прав человека - те, кто их попирает, должны знать, что «в демократическом мире они нежелательны».

«Верховенство закона и уважение к правам человека являются неотъемлемыми составляющими правового государства», - подчеркнула президент Литвы.

Закон вступит в силу в январе 2018 года.

Напомним, «Акт Магнитского» приняли в США в 2012 году. Изначально он был направлен против подозреваемых в причастности к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская тишина».

В 2016 году президент Барак Обама придал закону глобальный статус: в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека.

Аналогичный закон действует также в Канаде.

Джерело: РИА Новости