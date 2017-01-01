В Одессу прибыл французский фрегат

Визит корабля продлится до 3 декабря

В порт Одессы в четверг, 30 ноября, с визитом прибыл фрегат «Гепратт» ВМС Французской Республики. Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook. «Программой визита предусмотрены протокольные встречи делегации французского корабля в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в городском совете