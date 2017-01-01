В Одессу прибыл французский фрегат
- Сьогодні, 11:31
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Facebook ВМС ВСУ
Визит корабля продлится до 3 декабря
В порт Одессы в четверг, 30 ноября, с визитом прибыл фрегат «Гепратт» ВМС Французской Республики.
Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook.
«Программой визита предусмотрены протокольные встречи делегации французского корабля в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в городском совете Одессы», - говорится в сообщении.
Также для экипажа фрегата проведут обзорную экскурсию по Одессе.
Визит французского корабля продлится до 3 декабря.
Напомним, 29 ноября в порт Одессы прибыл корабль ВМС США USS James E. Williams (DDG-95). В командовании ВМС ВСУ заявили, что придают важное значение визиту американского корабля и расценивают его как продолжение поддержки со стороны ВМС США.