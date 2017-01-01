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    В Одессу прибыл французский фрегат

    Визит корабля продлится до 3 декабря
    В порт Одессы в четверг, 30 ноября, с визитом прибыл фрегат «Гепратт» ВМС Французской Республики. Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook. «Программой визита предусмотрены протокольные встречи делегации французского корабля в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в городском совете
    • Сьогодні, 11:31
    • Розсилка
    Facebook ВМС ВСУ

    Визит корабля продлится до 3 декабря

    В порт Одессы в четверг, 30 ноября, с визитом прибыл фрегат «Гепратт» ВМС Французской Республики.

    Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook.

    «Программой визита предусмотрены протокольные встречи делегации французского корабля в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в городском совете Одессы», - говорится в сообщении.

    Также для экипажа фрегата проведут обзорную экскурсию по Одессе.

    Визит французского корабля продлится до 3 декабря.

    Напомним, 29 ноября в порт Одессы прибыл корабль ВМС США USS James E. Williams (DDG-95). В командовании ВМС ВСУ заявили, что придают важное значение визиту американского корабля и расценивают его как продолжение поддержки со стороны ВМС США.

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