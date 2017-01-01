В Совете Европы готовы пойти на уступки России - Financial Times

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что необходимо трезво оценивать полномочия организации

Совет Европы рассматривает вопрос о снятии санкций, введенных из-за агрессии Москвы в отношении Украины, так как опасается выхода России из организации. Об этом пишет газета Financial Times. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что членство России в СЕ важно для ее граждан. Кроме того, по его мнению, если Москва покинет организацию, то



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Генсек СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что необходимо трезво оценивать полномочия организации

Совет Европы рассматривает вопрос о снятии санкций, введенных из-за агрессии Москвы в отношении Украины, так как опасается выхода России из организации.

Об этом пишет газета Financial Times.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что членство России в СЕ важно для ее граждан. Кроме того, по его мнению, если Москва покинет организацию, то «это станет негативным событием для Европы».

«Мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы», - заявил он.

При этом Ягланд отметил, что СЕ не собирается ставить под сомнение свою принципиальную позицию и признавать аннексию Крыма. Он заявил, что необходимо трезво оценивать полномочия организации, которые заключаются в защите прав человека в любом месте, где живут люди, в том числе в России и Крыму.

В свою очередь постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, слова которого приводит газета, отметил, что если СЕ пойдет на нормализацию отношений с Москвой, то Киев пересмотрит свои связи с этой организацией. По мнению дипломата, данный шаг дискредитирует Совет Европы.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что крымские санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине.

Джерело: РИА Новости