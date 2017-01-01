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    В Средиземном море на мигрантов напали акулы: погиб 31 человек

    Инцидент произошел недалеко от побережья Ливии
    В результате нападения акул на африканских мигрантов в Средиземном море погиб 31 человек, еще 40 пропали без вести. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на военно-морские силы Ливии. Инцидент произошел 25 ноября недалеко от побережья Ливии. Около 200 мигрантов - большинство из них из Сомали, Ганы, Нигерии и Эфиопии - пересекали Средиземное
    • Вчора, 17:45
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    Инцидент произошел недалеко от побережья Ливии

    В результате нападения акул на африканских мигрантов в Средиземном море погиб 31 человек, еще 40 пропали без вести.

    Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на военно-морские силы Ливии.

    Инцидент произошел 25 ноября недалеко от побережья Ливии.

    Около 200 мигрантов - большинство из них из Сомали, Ганы, Нигерии и Эфиопии - пересекали Средиземное море на двух надувных лодках, направляясь в Италию. Одна из лодок начала тонуть, а на людей, оказавшихся в воде, напали акулы.

    На место происшествия прибыли сотрудники береговой охраны Ливии. Они обнаружили в воде десятки трупов и около пяти синих акул.

    Сотрудники ливийской береговой охраны спасли из воды 60 человек, а позже подобрали еще 140 - это были пассажиры второй лодки, направлявшейся в Италию. Спасенных доставили на военно-морскую базу в Триполи.

    Напомним, ранее на курорте Марса-Алам в Египте небольшая белая акула напала на отдыхающую.

    Джерело: Громадське

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