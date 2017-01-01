В Средиземном море на мигрантов напали акулы: погиб 31 человек
- Вчора, 17:45
-
Розсилка
Инцидент произошел недалеко от побережья Ливии
В результате нападения акул на африканских мигрантов в Средиземном море погиб 31 человек, еще 40 пропали без вести.
Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на военно-морские силы Ливии.
Инцидент произошел 25 ноября недалеко от побережья Ливии.
Около 200 мигрантов - большинство из них из Сомали, Ганы, Нигерии и Эфиопии - пересекали Средиземное море на двух надувных лодках, направляясь в Италию. Одна из лодок начала тонуть, а на людей, оказавшихся в воде, напали акулы.
На место происшествия прибыли сотрудники береговой охраны Ливии. Они обнаружили в воде десятки трупов и около пяти синих акул.
Сотрудники ливийской береговой охраны спасли из воды 60 человек, а позже подобрали еще 140 - это были пассажиры второй лодки, направлявшейся в Италию. Спасенных доставили на военно-морскую базу в Триполи.
Напомним, ранее на курорте Марса-Алам в Египте небольшая белая акула напала на отдыхающую.
Джерело: Громадське