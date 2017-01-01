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    Фотографии с дегустации на «Укрспирте» шокировали соцсети

    Членам дегустационной комиссии было предложено 20 образцов готовой продукции
    В ГП «Укрспирт», после длительного перерыва, состоялось первое заседание Специализированной отраслевой дегустационной комиссии. Об этом сообщается на странице ГП «Укспирт» в соцсети Facebook. На предприятии отметили, что цель заседания - «налаживание обратной связи с непосредственными потребителями и получение от них
    • Сьогодні, 12:08
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    Facebook ГП «Укспирт»

    Членам дегустационной комиссии было предложено 20 образцов готовой продукции

    В ГП «Укрспирт», после длительного перерыва, состоялось первое заседание Специализированной отраслевой дегустационной комиссии.

    Об этом сообщается на странице ГП «Укспирт» в соцсети Facebook.

    На предприятии отметили, что цель заседания - «налаживание обратной связи с непосредственными потребителями и получение от них объективной оценки качества готовой продукции».

    «В состав комиссии вошли высококвалифицированные специалисты ГП «Укрспирт», отечественных ликероводочных предприятий и независимого научного учреждения - ГНУ «УкрНИИспиртбиопрод», - говорится в сообщении.

    Отмечается, что для оценки качества спирта членам дегустационной комиссии было предложено 20 образцов готовой продукции, наибольшее одобрение из которых получили 11.

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    Фотографии с дегустации на «Укрспирте» шокировали соцсети
    Фотографии с дегустации на «Укрспирте» шокировали соцсети
    Фотографии с дегустации на «Укрспирте» шокировали соцсети
    Фотографии с дегустации на «Укрспирте» шокировали соцсети
    Facebook ГП «Укспирт»

    Фотографии с дегустации, которые были опубликованы ГП «Укрспирт», удивили пользователей соцсети.

    «Первый раз вижу такую дегустационную комиссию. Удивлению нет предела... Женщин в четыре раза больше, чем мужчин, и это что - они пьют чистый спирт? Удивляет закусь - некий дешевый сыр и неприглядная буженина на социальных сортах хлеба», - пишет Виктор Миняйло.

    «Где можно найти перечень документов и правила оформление «портфолио» для подачи заявления на замещение вакантной должности члена вашей комиссии?» - шутит Роман Синицын .

    В свою очередь другие пользователи отмечают, что работа дегустационной комиссии - серьезная и сложная.

    «Люди, вы смешные своими «шутками». Вы бы попытались отработать дегустацию. Поверьте, уже на третьем образце вы бы не смогли ничего оценить и различить. Там собрались настоящие специалисты своего дела. И поэтому наши водки являются одними из лучших», - написала Инна Хомич.

    Укрспирт Facebook
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