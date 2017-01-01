Фотографии с дегустации на «Укрспирте» шокировали соцсети

Членам дегустационной комиссии было предложено 20 образцов готовой продукции

В ГП «Укрспирт», после длительного перерыва, состоялось первое заседание Специализированной отраслевой дегустационной комиссии. Об этом сообщается на странице ГП «Укспирт» в соцсети Facebook. На предприятии отметили, что цель заседания - «налаживание обратной связи с непосредственными потребителями и получение от них



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Facebook ГП «Укспирт»

Членам дегустационной комиссии было предложено 20 образцов готовой продукции

В ГП «Укрспирт», после длительного перерыва, состоялось первое заседание Специализированной отраслевой дегустационной комиссии.

Об этом сообщается на странице ГП «Укспирт» в соцсети Facebook.

На предприятии отметили, что цель заседания - «налаживание обратной связи с непосредственными потребителями и получение от них объективной оценки качества готовой продукции».

«В состав комиссии вошли высококвалифицированные специалисты ГП «Укрспирт», отечественных ликероводочных предприятий и независимого научного учреждения - ГНУ «УкрНИИспиртбиопрод», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оценки качества спирта членам дегустационной комиссии было предложено 20 образцов готовой продукции, наибольшее одобрение из которых получили 11.

Фотографии с дегустации, которые были опубликованы ГП «Укрспирт», удивили пользователей соцсети.

«Первый раз вижу такую дегустационную комиссию. Удивлению нет предела... Женщин в четыре раза больше, чем мужчин, и это что - они пьют чистый спирт? Удивляет закусь - некий дешевый сыр и неприглядная буженина на социальных сортах хлеба», - пишет Виктор Миняйло.

«Где можно найти перечень документов и правила оформление «портфолио» для подачи заявления на замещение вакантной должности члена вашей комиссии?» - шутит Роман Синицын .

В свою очередь другие пользователи отмечают, что работа дегустационной комиссии - серьезная и сложная.

«Люди, вы смешные своими «шутками». Вы бы попытались отработать дегустацию. Поверьте, уже на третьем образце вы бы не смогли ничего оценить и различить. Там собрались настоящие специалисты своего дела. И поэтому наши водки являются одними из лучших», - написала Инна Хомич.