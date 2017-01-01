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    Французский фрегат-«невидимка» в Одессе: опубликованы фото

    Корабль обладает широким спектром радиолокационного вооружения
    30 ноября в одесский порт зашел французский фрегат FS Guеpratte (F 714). Его пришвартовали у 15-го причала морвокзала. Рядом, у 16-го причала, с 29 ноября стоит американский эсминец. Guеpratte относится к новейшим французским фрегатам типа «Лафайет». Специальное покрытие корпуса, форма и углы наклона надстроек придают ему невидимость
    • Вчора, 17:28
    • Розсилка
    Фото Сергея Смоленцева

    Корабль обладает широким спектром радиолокационного вооружения

    30 ноября в одесский порт зашел французский фрегат FS Guеpratte (F 714). Его пришвартовали у 15-го причала морвокзала.

    Рядом, у 16-го причала, с 29 ноября стоит американский эсминец.

    Guеpratte относится к новейшим французским фрегатам типа «Лафайет».

    Специальное покрытие корпуса, форма и углы наклона надстроек придают ему невидимость для радаров.

    Фрегат обладает широким спектром радиолокационного вооружения и несет восемь пусковых установок крылатых противокорабельных ракет Exocet MM40 block II и один зенитно-ракетный комплекс малой дальности Crotale CN2.

    Артиллерия включает 100-мм пушку и зенитные 20-мм автоматы.

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    Французский фрегат-«невидимка» в Одессе: опубликованы фото
    Французский фрегат-«невидимка» в Одессе: опубликованы фото
    Французский фрегат-«невидимка» в Одессе: опубликованы фото
    Французский фрегат-«невидимка» в Одессе: опубликованы фото
    Французский фрегат-«невидимка» в Одессе: опубликованы фото
    Фото Сергея Смоленцева

    Напомним, 29 ноября в порт Одессы прибыл корабль ВМС США USS James E. Williams (DDG-95). В командовании ВМС ВСУ заявили, что придают важное значение визиту американского корабля и расценивают его как продолжение поддержки со стороны ВМС США.

    Джерело: Думская

    США
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