Французский фрегат-«невидимка» в Одессе: опубликованы фото
- Вчора, 17:28
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Корабль обладает широким спектром радиолокационного вооружения
30 ноября в одесский порт зашел французский фрегат FS Guеpratte (F 714). Его пришвартовали у 15-го причала морвокзала.
Рядом, у 16-го причала, с 29 ноября стоит американский эсминец.
Guеpratte относится к новейшим французским фрегатам типа «Лафайет».
Специальное покрытие корпуса, форма и углы наклона надстроек придают ему невидимость для радаров.
Фрегат обладает широким спектром радиолокационного вооружения и несет восемь пусковых установок крылатых противокорабельных ракет Exocet MM40 block II и один зенитно-ракетный комплекс малой дальности Crotale CN2.
Артиллерия включает 100-мм пушку и зенитные 20-мм автоматы.
Напомним, 29 ноября в порт Одессы прибыл корабль ВМС США USS James E. Williams (DDG-95). В командовании ВМС ВСУ заявили, что придают важное значение визиту американского корабля и расценивают его как продолжение поддержки со стороны ВМС США.
Джерело: Думская