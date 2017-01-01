Конкурс «красоты» в оккупированной Горловке взорвал соцсети (фото)

Шоу местами напоминало кино для взрослых

В оккупированной Горловке на днях провели конкурс красоты и грации «Мисс-2018». Об этом сообщается в сепаратистских пабликах в соцсетях. Соревнование состоялось 25 ноября в доме культуры «Кондратьевский». «Шоу», в котором выступали девушки с обтягивающих черных трико и масках, а потом в корсетах, панталонах и



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Шоу местами напоминало кино для взрослых

В оккупированной Горловке на днях провели конкурс красоты и грации «Мисс-2018».

Об этом сообщается в сепаратистских пабликах в соцсетях.

Соревнование состоялось 25 ноября в доме культуры «Кондратьевский».

«Шоу», в котором выступали девушки с обтягивающих черных трико и масках, а потом в корсетах, панталонах и с зонтиками, напоминало то ли кино для взрослых, то ли отбор девушек для «папочек».

Действо на сцене происходило на фоне то ли трона, то ли балдахина над кроватью в будуаре.

Жители Горловки были возмущены подобным «шоу». Вот какую оценку дали в соцсетях происходившему:

«Прекрасно, когда люди чем-то заняты. Но простите, что надето на девушках? Где стиль, где вкус? И почему некоторые мисс под 90 кг?»

«Телок выбирают! С секретутками проблемы? Помню, в Союзе умных выбирали, значит, нужно было! А этих куда готовят?».

Джерело: Публичные люди