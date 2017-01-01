Конкурс «красоты» в оккупированной Горловке взорвал соцсети (фото)
- Вчора, 17:40
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Розсилка
Шоу местами напоминало кино для взрослых
В оккупированной Горловке на днях провели конкурс красоты и грации «Мисс-2018».
Об этом сообщается в сепаратистских пабликах в соцсетях.
Соревнование состоялось 25 ноября в доме культуры «Кондратьевский».
«Шоу», в котором выступали девушки с обтягивающих черных трико и масках, а потом в корсетах, панталонах и с зонтиками, напоминало то ли кино для взрослых, то ли отбор девушек для «папочек».
Действо на сцене происходило на фоне то ли трона, то ли балдахина над кроватью в будуаре.
Жители Горловки были возмущены подобным «шоу». Вот какую оценку дали в соцсетях происходившему:
- «Прекрасно, когда люди чем-то заняты. Но простите, что надето на девушках? Где стиль, где вкус? И почему некоторые мисс под 90 кг?»
- «Телок выбирают! С секретутками проблемы? Помню, в Союзе умных выбирали, значит, нужно было! А этих куда готовят?».
Джерело: Публичные люди