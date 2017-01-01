  1. Головна
  2. російською
  3. Фото
    Раздел для русскоговорящего
    Фото

    Конкурс «красоты» в оккупированной Горловке взорвал соцсети (фото)

    Шоу местами напоминало кино для взрослых
    В оккупированной Горловке на днях провели конкурс красоты и грации «Мисс-2018». Об этом сообщается в сепаратистских пабликах в соцсетях. Соревнование состоялось 25 ноября в доме культуры «Кондратьевский». «Шоу», в котором выступали девушки с обтягивающих черных трико и масках, а потом в корсетах, панталонах и
    • Вчора, 17:40
    • Розсилка

    Шоу местами напоминало кино для взрослых

    В оккупированной Горловке на днях провели конкурс красоты и грации «Мисс-2018».

    Об этом сообщается в сепаратистских пабликах в соцсетях.

    Соревнование состоялось 25 ноября в доме культуры «Кондратьевский».

    «Шоу», в котором выступали девушки с обтягивающих черных трико и масках, а потом в корсетах, панталонах и с зонтиками, напоминало то ли кино для взрослых, то ли отбор девушек для «папочек».

    Действо на сцене происходило на фоне то ли трона, то ли балдахина над кроватью в будуаре.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Конкурс «красоты» в оккупированной Горловке взорвал соцсети (фото)
    Конкурс «красоты» в оккупированной Горловке взорвал соцсети (фото)
    Конкурс «красоты» в оккупированной Горловке взорвал соцсети (фото)
    Конкурс «красоты» в оккупированной Горловке взорвал соцсети (фото)
    Конкурс «красоты» в оккупированной Горловке взорвал соцсети (фото)
    Конкурс «красоты» в оккупированной Горловке взорвал соцсети (фото)
    Конкурс «красоты» в оккупированной Горловке взорвал соцсети (фото)
    Конкурс «красоты» в оккупированной Горловке взорвал соцсети (фото)
    Конкурс «красоты» в оккупированной Горловке взорвал соцсети (фото)
    Конкурс «красоты» в оккупированной Горловке взорвал соцсети (фото)
    Конкурс «красоты» в оккупированной Горловке взорвал соцсети (фото)

    Жители Горловки были возмущены подобным «шоу». Вот какую оценку дали в соцсетях происходившему:

    • «Прекрасно, когда люди чем-то заняты. Но простите, что надето на девушках? Где стиль, где вкус? И почему некоторые мисс под 90 кг?»
    • «Телок выбирают! С секретутками проблемы? Помню, в Союзе умных выбирали, значит, нужно было! А этих куда готовят?».

    Джерело: Публичные люди

    конкурс кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ