В Красноярске установили необычный памятник Ленину (фото)
- 25 Листопада, 12:00
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Розсилка
Креативную работу разместили возле бывшего музея имени Ленина
В центре Красноярска появился картонный памятник Ленину в стиле пиксель-арт (точнее, воксель-арт; воксель - это трехмерный пиксель).
Памятник из гофрокартона установили возле бывшего музея имени Ленина. Теперь здесь размещен музейный центр современного искусства «Площадь мира».
Необычный памятник создали художники Александр Закиров и Иван Тузов - участники творческого объединения «Кипиш Град».
Напомним, в аннексированном Крыму благодаря российским властям количество монументов Ильичу не только не уменьшилось, но даже несколько возросло. Сегодня их насчитывается около двух сотен.
В ноябре в Оболонском районе Киева на месте строительства части кольцевой дороги случайно обнаружили памятник Ленину, который находился в кустарниках. Монумент планируют демонтировать и передать на хранение, если он не разрушится.
Джерело: Медуза