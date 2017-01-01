В Красноярске установили необычный памятник Ленину (фото)

Креативную работу разместили возле бывшего музея имени Ленина

В центре Красноярска появился картонный памятник Ленину в стиле пиксель-арт (точнее, воксель-арт; воксель - это трехмерный пиксель). Памятник из гофрокартона установили возле бывшего музея имени Ленина. Теперь здесь размещен музейный центр современного искусства «Площадь мира». Необычный памятник создали художники Александр Закиров и



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Креативную работу разместили возле бывшего музея имени Ленина

В центре Красноярска появился картонный памятник Ленину в стиле пиксель-арт (точнее, воксель-арт; воксель - это трехмерный пиксель).

Памятник из гофрокартона установили возле бывшего музея имени Ленина. Теперь здесь размещен музейный центр современного искусства «Площадь мира».

Необычный памятник создали художники Александр Закиров и Иван Тузов - участники творческого объединения «Кипиш Град».

Напомним, в аннексированном Крыму благодаря российским властям количество монументов Ильичу не только не уменьшилось, но даже несколько возросло. Сегодня их насчитывается около двух сотен.

В ноябре в Оболонском районе Киева на месте строительства части кольцевой дороги случайно обнаружили памятник Ленину, который находился в кустарниках. Монумент планируют демонтировать и передать на хранение, если он не разрушится.

Джерело: Медуза