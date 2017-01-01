  1. Головна
  2. російською
  3. Фото
    Раздел для русскоговорящего
    Фото

    В Красноярске установили необычный памятник Ленину (фото)

    Креативную работу разместили возле бывшего музея имени Ленина
    В центре Красноярска появился картонный памятник Ленину в стиле пиксель-арт (точнее, воксель-арт; воксель - это трехмерный пиксель). Памятник из гофрокартона установили возле бывшего музея имени Ленина. Теперь здесь размещен музейный центр современного искусства «Площадь мира». Необычный памятник создали художники Александр Закиров и
    • 25 Листопада, 12:00
    • Розсилка
    vk6.ru

    Креативную работу разместили возле бывшего музея имени Ленина

    В центре Красноярска появился картонный памятник Ленину в стиле пиксель-арт (точнее, воксель-арт; воксель - это трехмерный пиксель).

    Памятник из гофрокартона установили возле бывшего музея имени Ленина. Теперь здесь размещен музейный центр современного искусства «Площадь мира».

    Необычный памятник создали художники Александр Закиров и Иван Тузов - участники творческого объединения «Кипиш Град».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    В Красноярске установили необычный памятник Ленину (фото)
    В Красноярске установили необычный памятник Ленину (фото)
    vk6.ru

    Напомним, в аннексированном Крыму благодаря российским властям количество монументов Ильичу не только не уменьшилось, но даже несколько возросло. Сегодня их насчитывается около двух сотен.

    В ноябре в Оболонском районе Киева на месте строительства части кольцевой дороги случайно обнаружили памятник Ленину, который находился в кустарниках. Монумент планируют демонтировать и передать на хранение, если он не разрушится.

    Джерело: Медуза

    дороги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ