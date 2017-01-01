Они действительно не врут, когда говорят, что могут повторить

30 ноября у нас памятная дата. В этот день в 1939 году началась советско-финская война. А проще говоря - СССР напал на Финляндию. Финны держались достойно, но устоять против советской махины шансов практически не было. Поэтому война закончилась тем, что огромный Советский Союз отвоевал у маленькой европейской страны часть территории. Своей-то,

Они действительно не врут, когда говорят, что могут повторить

30 ноября у нас памятная дата. В этот день в 1939 году началась советско-финская война. А проще говоря - СССР напал на Финляндию. Финны держались достойно, но устоять против советской махины шансов практически не было. Поэтому война закончилась тем, что огромный Советский Союз отвоевал у маленькой европейской страны часть территории. Своей-то, понятное дело, не хватало.

В результате той войны Советскому Союзу помимо прочих земель отошла часть Карельского перешейка вместе с городом Выборг. Эту территорию присоединили к Ленинградской области.

Выборгу повезло. Он мог бы сегодня прозябать в составе ничтожной Финляндии, но, к счастью, его освободили, и теперь он входит в состав великой державы.

Фото Анны Французовой

Выборг спасли, поэтому его исторический центр теперь выглядит так.

Фото varlamov.ru

Деды завоевали!

Просто набор случайных заголовков о Выборге из гугла.

В Выборге снесен квартал исторических зданий

Выборга больше не будет

Из рук в руины

Выборг, добро пожаловать на руины

А это Хельсинки. К сожалению, проклятым финнам удалось отстоять этот город.

Хельсинки не смогли «освободить»…

Финляндия вполне могла стать еще одной республикой СССР. Или обычной автономией в составе РСФСР. Жаль, не получилось…

Они проиграли советско-финскую войну…

Они - выиграли.

Придти туда, где люди живут спокойно и счастливо, и превратить чужую жизнь в унылые развалины - национальная идея россиян. Они действительно не врут, когда говорят, что могут повторить. Каждый раз одно и то же.