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    Мысли вслух

    Превратить чужую жизнь в унылые развалины - национальная идея россиян

    Они действительно не врут, когда говорят, что могут повторить
    30 ноября у нас памятная дата. В этот день в 1939 году началась советско-финская война. А проще говоря - СССР напал на Финляндию. Финны держались достойно, но устоять против советской махины шансов практически не было. Поэтому война закончилась тем, что огромный Советский Союз отвоевал у маленькой европейской страны часть территории. Своей-то,
    • Денис Казанский
    • Сьогодні, 11:15
    • Розсилка

    Они действительно не врут, когда говорят, что могут повторить

    30 ноября у нас памятная дата. В этот день в 1939 году началась советско-финская война. А проще говоря - СССР напал на Финляндию. Финны держались достойно, но устоять против советской махины шансов практически не было. Поэтому война закончилась тем, что огромный Советский Союз отвоевал у маленькой европейской страны часть территории. Своей-то, понятное дело, не хватало.

    В результате той войны Советскому Союзу помимо прочих земель отошла часть Карельского перешейка вместе с городом Выборг. Эту территорию присоединили к Ленинградской области.

    Выборгу повезло. Он мог бы сегодня прозябать в составе ничтожной Финляндии, но, к счастью, его освободили, и теперь он входит в состав великой державы.

    Фото Анны Французовой

    Выборг спасли, поэтому его исторический центр теперь выглядит так.

    Фото varlamov.ru

    Деды завоевали!

    Просто набор случайных заголовков о Выборге из гугла.

    В Выборге снесен квартал исторических зданий

    Выборга больше не будет

    Из рук в руины

    Выборг, добро пожаловать на руины

    А это Хельсинки. К сожалению, проклятым финнам удалось отстоять этот город.

    Хельсинки не смогли «освободить»…

    Финляндия вполне могла стать еще одной республикой СССР. Или обычной автономией в составе РСФСР.  Жаль, не получилось…

    Они проиграли советско-финскую войну…

    Они - выиграли.

    Придти туда, где люди живут спокойно и счастливо, и превратить чужую жизнь в унылые развалины - национальная идея россиян. Они действительно не врут, когда говорят, что могут повторить. Каждый раз одно и то же.

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