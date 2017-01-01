Превратить чужую жизнь в унылые развалины - национальная идея россиян
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Розсилка
Они действительно не врут, когда говорят, что могут повторить
30 ноября у нас памятная дата. В этот день в 1939 году началась советско-финская война. А проще говоря - СССР напал на Финляндию. Финны держались достойно, но устоять против советской махины шансов практически не было. Поэтому война закончилась тем, что огромный Советский Союз отвоевал у маленькой европейской страны часть территории. Своей-то, понятное дело, не хватало.
В результате той войны Советскому Союзу помимо прочих земель отошла часть Карельского перешейка вместе с городом Выборг. Эту территорию присоединили к Ленинградской области.
Выборгу повезло. Он мог бы сегодня прозябать в составе ничтожной Финляндии, но, к счастью, его освободили, и теперь он входит в состав великой державы.
Фото Анны Французовой
Выборг спасли, поэтому его исторический центр теперь выглядит так.
Фото varlamov.ru
Деды завоевали!
Просто набор случайных заголовков о Выборге из гугла.
В Выборге снесен квартал исторических зданий
Выборг, добро пожаловать на руины
А это Хельсинки. К сожалению, проклятым финнам удалось отстоять этот город.
Хельсинки не смогли «освободить»…
Финляндия вполне могла стать еще одной республикой СССР. Или обычной автономией в составе РСФСР. Жаль, не получилось…
Они проиграли советско-финскую войну…
Они - выиграли.
Придти туда, где люди живут спокойно и счастливо, и превратить чужую жизнь в унылые развалины - национальная идея россиян. Они действительно не врут, когда говорят, что могут повторить. Каждый раз одно и то же.