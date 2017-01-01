Водитель киевской маршрутки рванул через перекресток на красный (видео)
- Сьогодні, 15:50
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Киевлянин сообщил, что заявил о нарушении в полицию
В Киеве водитель маршрутки грубо нарушил правила дорожного движения и пересек шестиполосный перекресток на запрещенный свет светофора.
Соответствующее видео опубликовал на своей странице в соцсети Facebook житель Киева Тарас Нечитайло.
Инцидент произошел вечером 30 ноября на перекрестке ул. Вышгородской и проспекта Правды.
«АА 6636 РЕ, маршрутка 180 маршрута, полная людей, переезжает шестиполосный перекресток на красный!» - прокомментировал видео Нечитайло.
Киевлянин сообщил, что заявил о нарушении полицию.
Напомним, ранее на Кольцевой дороге в Киеве перед Жулянским путепроводом произошло масштабное ДТП с пострадавшими. По словам очевидцев, водитель маршрутки подрезал грузовик. В результате грузовой автомобиль въехал в заднюю часть маршрутки.
Ранее в Киеве маршрутка сбила насмерть мужчину, который перебегал проезжую часть неподалеку подземного пешеходного перехода.