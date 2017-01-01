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    Водитель киевской маршрутки рванул через перекресток на красный (видео)

    Киевлянин сообщил, что заявил о нарушении в полицию
    В Киеве водитель маршрутки грубо нарушил правила дорожного движения и пересек шестиполосный перекресток на запрещенный свет светофора. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в соцсети Facebook житель Киева Тарас Нечитайло. Инцидент произошел вечером 30 ноября на перекрестке ул. Вышгородской и проспекта Правды. «АА 6636 РЕ,
    • Сьогодні, 15:50
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    Киевлянин сообщил, что заявил о нарушении в полицию

    В Киеве водитель маршрутки грубо нарушил правила дорожного движения и пересек шестиполосный перекресток на запрещенный свет светофора.

    Соответствующее видео опубликовал на своей странице в соцсети Facebook житель Киева Тарас Нечитайло.

    Инцидент произошел вечером 30 ноября на перекрестке ул. Вышгородской и проспекта Правды.

    «АА 6636 РЕ, маршрутка 180 маршрута, полная людей, переезжает шестиполосный перекресток на красный!» - прокомментировал видео Нечитайло.

    Киевлянин сообщил, что заявил о нарушении  полицию.

    Напомним, ранее на Кольцевой дороге в Киеве перед Жулянским путепроводом произошло масштабное ДТП с пострадавшими. По словам очевидцев, водитель маршрутки подрезал грузовик. В результате грузовой автомобиль въехал в заднюю часть маршрутки.

    Ранее в Киеве маршрутка сбила насмерть мужчину, который перебегал проезжую часть неподалеку подземного пешеходного перехода.

    ДТП Facebook
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