Водитель киевской маршрутки рванул через перекресток на красный (видео)

Киевлянин сообщил, что заявил о нарушении в полицию

В Киеве водитель маршрутки грубо нарушил правила дорожного движения и пересек шестиполосный перекресток на запрещенный свет светофора. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в соцсети Facebook житель Киева Тарас Нечитайло. Инцидент произошел вечером 30 ноября на перекрестке ул. Вышгородской и проспекта Правды. «АА 6636 РЕ,