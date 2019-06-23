Опубликованы фото лучших коллекций на Неделе мужской моды в Милане



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vogue.ua

В Милане закончилась Неделя мужской моды, в рамках которой свои коллекции представили одни из главных игроков на арене menswear

В этом сезоне Доменико Дольче и Стефано Габбана решили создать тропическую коллекцию. Ориентируясь на заданную тему, дизайнеры экспериментировали с эстетикой 1940-х и 1950-х годов, вдохновлялись стилем Элвиса Пресли и внедряли элементы 1980-х и 1990-х. Упаковкой такого пестрого букета стали отсылки к собственным архивам бренда.

Так, Dolce & Gabbana возродили культовую кожаную куртку в стиле милитари с двумя карманами поверх талии, которую бренд впервые представил в 1991 году. Большой блок коллекции был посвящен вещам в сицилийском стиле.

Пиджаки и топы, созданные в технике пэчворк, плотные трикотажные футболки, рубашки, пижамы, халаты, парео были украшены принтами в виде орнаментов, присущих южно-итальянской керамике, а на пальто и жакетах в полоску виднелся характерный для бренда декор в стиле барокко.

В новой мужской коллекции Marni смешалось множество разных настроений: графические принты на официальных костюмах, залитые мазками брюки и топы, яркие ансамбли из кашемира в комбинации с пластиком и парчой. Модели на подиуме Marni выглядели, как краснокнижные птицы со сказочным оперением. Шарма коллекции добавляли детали, созданные современными художниками.

Шляпы изготовил Шалва Никвашвили, используя всевозможные материалы: бумагу, перья, пластик, мех, кожу. На лампасах узких костюмных брюк и трикотажных шарфах красовались серебряные броши японского художника Kazuma Nagai, известного фантасмагорическими образами животных-мутантов, танцующих крокодилов или вымерших птиц додо в противогазе. Все это слилось в довольно элегантный управляемый хаос, приправленный художественным колоритом.

В коллекции Giorgio Armani были представлены современные вариации разных костюмов, брюк, пиджаков и жилетов. Шоу новой линейки началось с серии синих и коричневых троек из льна и жаккарда.

Некоторые из них украшал мягкий принт в клетку. К слову, синий – главный цвет коллекции, время от времени его комбинировали с разными оттенками красного или голубого. Несмотря на сдержанность дизайна, коллекция не выглядит скучно, а детали в виде серебряной монограммы GA, двойного ряда маленьких круглых пуговиц или контрастных полос только добавляют ей шарма.

В Ermenegildo Zegna главным достоинством коллекции считают материалы, из которой она изготовлена. 20% представленной одежды было выполнено из нейлона и шерсти, изготовленных из отходов прошлых релизов бренда.

Эти ткани использовались либо для изготовления совершенно новых изделий, либо для смешивания с другими материалами. Что касается самой одежды, то итальянский бренд представил несколько обновленных версий как знаковых, так и относительно новых моделей.

Среди них – новая версия рубашки с короткими рукавами, излюбленный костюм с бомбером вместо пиджака, превосходный шелковый костюм с тремя пуговицами и великолепное «выцветшее» замшевое пальто.

Джерело: vogue.ua