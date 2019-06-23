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    Фото

    Неудобства высокого роста: серия забавных фото

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    Неудобства высокого роста: серия забавных фото
    boredpanda.com

    Высокие люди часто привлекают внимание окружавших, многие им завидуют, некоторые наоборот – сочувствует

    Издание Bored Panda собрало самые курьезные и забавные фотографии, на которых показаны неудобства, с которыми сталкиваются в жизни высокие люди.

    Неловкие моменты случаются с ними в самых разных ситуациях и местах: ванной, гардеробной, спальне и даже в путешествии. 

    На этих снимках запечатлены обычные люди крайне высокого роста, которые пытаются выполнять повседневные задачи и просто жить в мире, который абсолютно не приспособлен для их нужд.

    К плюсам своего роста высокие люди относят возможность заменять лампочки без табуретки, взгляд сверху вниз на всех, даже на начальство, возможность съесть ягоды и фрукты с верхушки дерева и то, что их легко найти в толпе.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Однако минусов действительно много: ноги свисают с кровати, все зеркала висят низко, трудно найти подходящую ванну, проблемы купить одежду, вырабатывается привычка сутулиться, мешают лампочки и поручни, приходится постоянно объяснять людям, что ты не баскетболист.

    Джерело: boredpanda.com

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