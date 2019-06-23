Неудобства высокого роста: серия забавных фото



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boredpanda.com

Высокие люди часто привлекают внимание окружавших, многие им завидуют, некоторые наоборот – сочувствует

Издание Bored Panda собрало самые курьезные и забавные фотографии, на которых показаны неудобства, с которыми сталкиваются в жизни высокие люди.

Неловкие моменты случаются с ними в самых разных ситуациях и местах: ванной, гардеробной, спальне и даже в путешествии.

На этих снимках запечатлены обычные люди крайне высокого роста, которые пытаются выполнять повседневные задачи и просто жить в мире, который абсолютно не приспособлен для их нужд.

К плюсам своего роста высокие люди относят возможность заменять лампочки без табуретки, взгляд сверху вниз на всех, даже на начальство, возможность съесть ягоды и фрукты с верхушки дерева и то, что их легко найти в толпе.

Однако минусов действительно много: ноги свисают с кровати, все зеркала висят низко, трудно найти подходящую ванну, проблемы купить одежду, вырабатывается привычка сутулиться, мешают лампочки и поручни, приходится постоянно объяснять людям, что ты не баскетболист.

Джерело: boredpanda.com