Зови меня своим именем: принт для новой коллекции Fendi



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vogue.ua

Новая мужская коллекция итальянского лейбла посвящена отдыху в саду, а специальный принт для нее создал режиссер Лука Гуаданьино

В течение нескольких сезонов шоу Fendi проходили в одном и том же месте в Милане, но показ мужской коллекции сезона весна-лето 2020 Сильвии Вентурини решила переместить на свежий воздух.

Во время шоу, состоявшегося в красивом пышном саду, модели в легкой одежде прогуливались по гравийной садовой дорожке под саундтрек легендарного Рюити Сакамото.

Вентурини представила вощеные oversize куртки, свободные брюки и рубашки – практически все модели выполнены в приглушенных зеленых, палевых и нейтральных оттенках.

Также была серия образов из денима, в которую вошли мультифункциональные комбинезоны, шорты карго, а также длинные, похожие на платье туник с ботаническими принтами.

Для работы над мужской коллекцией сезона весна-лето 2020 Fendi пригласили итальянского режиссера Луку Гуаданьино, который приобрел всемирную известность благодаря ленте 2017 года «Зови меня своим именем».

Так, Лука создал приглушенный геометрический принт, который виднелся на рубашках, туниках и аксессуарах, которые напоминали одежду Оливера или Элио – главных героев его знаменитой картины.

Джерело: vogue.ua