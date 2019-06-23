Мир в лицах: впечатляющие портреты от Александра Химушина



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boredpanda.com

Фотограф Александр Химушин называет себя «независимым путешественником»

«Путешествия – это поиски самого себя. Одновременно это познание мира», – говорит он.

В 2009 году Химушин начал вести блог о своих приключениях по разным уголкам планеты, во время которых он посещал самые экзотические места и фотографировал людей, живущих там.

Химушина интересуют малочисленные народы, находящиеся на грани исчезновения. Для того, чтобы запечатлеть с помощью фотокамеры, он отправляется в самые далекие и недоступные уголки мира.

Его называют этно-фотографом – ведь на портретах люди представлены в национальной одежде и с украшениями, характерными для представителей того или иного народа.

«Путешествия для меня – это не отдых на пляже или осмотр музейных экспонатов – я люблю приключения вдали от проторенных дорог. Последние уголки мира, нетронутые цивилизацией и массовым туризмом, малые народности, раздолбанные дороги на краю земли и радушные местные жители — сложите это вместе и вы получите примерный сценарий. Обычно я отправляюсь в путь в одиночку, имея только рюкзак в качестве багажа – только так я могу по настоящему окунуться в культуру и быт неизвестной страны. Мне очень нравится встречать на пути людей совершенно разных судеб и рода занятий», — пишет в своем блоге Александр Химушин.

За последние десять лет 48-летний фотограф Александр Химушин, уроженец Якутии, объехал 86 стран.

Интерес к блогу фотографа и к этническим меньшинствам подтолкнул его к созданию собственного фотопроекта под названием «Мир в лицах», который рассказывает о разнообразии нашей планеты, традициях народов и различных этнических культурах.

Джерело: boredpanda.com