  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Мир в лицах: впечатляющие портреты от Александра Химушина

    • Розсилка
    Мир в лицах: впечатляющие портреты от Александра Химушина
    boredpanda.com

    Фотограф Александр Химушин называет себя «независимым путешественником»

    «Путешествия – это поиски самого себя. Одновременно это познание мира», – говорит он.

    В 2009 году Химушин начал вести блог о своих приключениях по разным уголкам планеты, во время которых он посещал самые экзотические места и фотографировал людей, живущих там.

    Химушина интересуют малочисленные народы, находящиеся на грани исчезновения. Для того, чтобы запечатлеть с помощью фотокамеры, он отправляется в самые далекие и недоступные уголки мира.

    Его называют этно-фотографом – ведь на портретах люди представлены в национальной одежде и с украшениями, характерными для представителей того или иного народа.

    «Путешествия для меня – это не отдых на пляже или осмотр музейных экспонатов – я люблю приключения вдали от проторенных дорог. Последние уголки мира, нетронутые цивилизацией и массовым туризмом, малые народности, раздолбанные дороги на краю земли и радушные местные жители —  сложите это вместе и вы получите примерный сценарий. Обычно я отправляюсь в путь в одиночку, имея только рюкзак в качестве багажа – только так я могу по настоящему окунуться в культуру и быт неизвестной страны. Мне очень нравится встречать на пути людей совершенно разных судеб и рода занятий», — пишет в своем блоге Александр Химушин.

    За последние десять лет 48-летний фотограф Александр Химушин, уроженец Якутии, объехал 86 стран.

    1 з 31
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Интерес к блогу фотографа и к этническим меньшинствам подтолкнул его к созданию собственного фотопроекта под названием «Мир в лицах», который рассказывает о разнообразии нашей планеты, традициях народов и различных этнических культурах.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотограф дороги фотография отдых
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ