Самые красивые закаты со всего мира: атмосферные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/banita_travel

Талантливая журналистка и фотограф путешествует по миру, фиксируя на камеру увлекательнейшие мероприятия и восходы солнца. Это стоит увидеть собственными глазами

Знакомьтесь, Анита Дем’яновіч – польская журналистка, фотограф и путешественница, которая не только с восторгом относится к рассветов и сумерек, но и снимает их почти ежедневно.

Поэтому не удивительно, что женщину на ее профиле в соцсети Instagram немало пользователей называют «королевой востока и заката солнца».

«Я хотела бы поделиться с вами некоторыми из самых красивых мероприятий и лестницы, которые я видела в своей жизни. Фотографии со всего мира: Италия, Исландия, Тенерифе, Гватемала, Сальвадор, Никарагуа, Панама, Коста-Рика, а также из моей родной страны – из Польши», – отмечает Анита.

К слову, у Аниты более 13 тысяч подписчиков, которые следят за ее странствиями.

Джерело: maximum.fm