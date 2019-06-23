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    Фото

    Самые красивые закаты со всего мира: атмосферные фото

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    Самые красивые закаты со всего мира: атмосферные фото
    instagram.com/banita_travel

    Талантливая журналистка и фотограф путешествует по миру, фиксируя на камеру увлекательнейшие мероприятия и восходы солнца. Это стоит увидеть собственными глазами

    Знакомьтесь, Анита Дем’яновіч – польская журналистка, фотограф и путешественница, которая не только с восторгом относится к рассветов и сумерек, но и снимает их почти ежедневно. 

    Поэтому не удивительно, что женщину на ее профиле в соцсети Instagram немало пользователей называют «королевой востока и заката солнца». 

    «Я хотела бы поделиться с вами некоторыми из самых красивых мероприятий и лестницы, которые я видела в своей жизни. Фотографии со всего мира: Италия, Исландия, Тенерифе, Гватемала, Сальвадор, Никарагуа, Панама, Коста-Рика, а также из моей родной страны – из Польши», – отмечает Анита.

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    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel
    instagram.com/banita_travel

    К слову, у Аниты более 13 тысяч подписчиков, которые следят за ее странствиями.

    Джерело: maximum.fm

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